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全球股市大漲 謝金河：留心利多出盡或美中談判變數

2019-03-08 08:22聯合報 記者雷光涵╱即時報導

美國貿易代表賴海哲。路透
美國貿易代表賴海哲。路透
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美國總統川普今天說美中貿易談判取得良好進展。財訊傳媒董事長謝金河說，協議內容可能是白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）主動透露的六項，而全球股市利用談判期間大漲特漲，他提醒，必須留心利多出盡、或是貿易戰談判出現變化。

謝金河指出，柯德洛這兩天透露美中正朝歷史或協議邁進，讚揚貿易代表賴海哲創造奇蹟，另一方面向來非常鷹派的中國駐美大使崔天凱最近也說，美方應給5到10年的時間，譲中國完成結構性的改革，語調溫和不少；似乎都透露了美中貿易戰有轉圜跡象。但投資要留心利多出盡或是談判變化，因為中方會不會照單全收，恐怕有變數。

謝金河臉書全文：

透視美中貿易協議的底牌

代表川普陣營的白宮首席經濟顧問Larry Kudlow這兩天透露：美中貿易將達成重大突破，他透露美中正朝著一項歷史性恊議邁進，他也讚揚貿易代表Robert Lighthizer在貿易談判中創造奇蹟。另一方，一向非常鷹派的中國駐美大使崔天凱，去年痛駡白宮愚蠢，中國在貿易戰中一定「奉陪到底」，最近出面表示，美方應給5到10年的時間，譲中國完成結構性的改革，語調溫和不少；似乎都透露了美中貿易戰有轉圜跡象。

Kudlow透露了美中貿易協議的六項內容：1，兩國在非關稅壁壘和大豆，能源，牛肉各項商品關稅取得更大進展。2，中方承諾進行關鍵性的改革，防止知識產權被盜。3，北京承諾大幅削減國企補貼。4，中方承諾滙報對外滙市場的任何干預，包括人民幣的賣出和買入狀況。5，中方承諾不再強調中國製造2025，在新興技術強奪市場地位的計劃。6，如中方同意恊議內容，三月下旬，將有川習會在海湖莊園簽署協議。

這是Kudlow主動揭露的談判内容，除了商品關稅，美方最在意的智慧財產權，國家補助及中國製造2025都受到規範，還有人行在人民幣滙價的決策要照會美方。

看起來川普透露貿易戰與中國達成了很好的恊議，可能是這個內容，但是，中方會不會照單全收？恐怕有變數。全球股市利用這段談判期間大漲特漲，必須留心利多出盡或是貿易戰談判出現變化。

貿易戰川普謝金河
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