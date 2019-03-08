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全英羽賽／克服開賽亂流 戴資穎直落二晉8強

台銀千億「台商回台購建廠地廠房優貸」 利率1.49%起

2019-03-08 06:06聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為配合政府政策鼓勵台商回台投資，活絡國內經濟，促進經濟發展，台灣銀行3月1日起以自有資金開辦「台商回台購建廠地廠房優惠貸款專案」，海外台商符合「赴海外投資達1年以上且持有海外投資證明文件之企業」回台購建廠地廠房者，就可以向台銀申請優惠專案貸款。

台銀表示，本貸款借款人申貸不動產抵押貸款，包含購地貸款、興建建物貸款及購置廠房或辦公室，最高可依所需資金之八成核貸，貸款期限最長20年，前3年最低可享1.49%起利率優惠。

本貸款項目另有購置機器設備貸款及營運週轉金貸款，可以提供回台廠商全方位建廠融資需求。

台銀主管指出，因美中貿易戰爭延燒，再加上中國大陸的工資成本上漲，近年來台商返台設廠的風潮日益盛行，有意返台設廠的產業包括電子、鋼鐵、傳產，台商返鄉熱潮，甚至導致工業區土地一地難求。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師洪連盛表示，台商調整全球投資營運布局，成本是重要的考量因素。

洪連盛指出，勞工成本、稅負成本及匯率，是台商主要的思考判斷基礎。在中美貿易戰影響下，部分大陸台商考慮將產業移出中國大陸，台灣的稅率不算高，具有優勢，但從勞工成本來看，東南亞勞工成本比台灣低；製造型產業可能較有意願去東南亞，知識密集、高附加價值的產業就可思考回台。

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