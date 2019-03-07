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你也不爽iPhone很久了嗎？ 網友列出4大公認缺點

英王室社群小編出手 狂刪辱罵梅根留言

2019-03-07 23:17聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

英國王室對網友攻擊哈利王子妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根的惡毒與歧視言論，決定不再忍耐，而且要主動出擊。

繼4日公布社群媒體守則後，肯辛頓宮開始整頓社群帳號，刪除惡意留言並封鎖攻擊帳號，還使用軟體過濾不當與仇恨言論，例如自動擋下有槍支和刀子符號的留言，或是有nigger（黑鬼）的嚴重歧視字眼。

將於今年春天臨盆的梅根（右），近來飽受網路惡意言論攻擊，英國王室出手反制。（法新...
將於今年春天臨盆的梅根（右），近來飽受網路惡意言論攻擊，英國王室出手反制。（法新社）
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