親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

花旗推新卡 現金回饋大

2019-03-08 00:29經濟日報 記者楊筱筠／台北報導

花旗(台灣)銀行深耕台灣55年，自1989年發行首張信用卡以來，開辦信用卡業務已有30年歷史。作為信用卡市場領導品牌，花旗持續傾聽客戶心聲，提升卡友權益，推出花旗現金回饋PLUS御璽悠遊聯名卡，提供新戶首年最優高達3%的現金回饋優惠。

花旗推出「花旗現金回饋PLUS御璽悠遊聯名卡」，花旗(台灣)銀行信用卡暨信貸事業...
花旗推出「花旗現金回饋PLUS御璽悠遊聯名卡」，花旗(台灣)銀行信用卡暨信貸事業群負責人安碩彥（左起）、悠遊卡副總經理林季良、花旗(台灣)銀行消費金融總事業群負責人賀德俐與VISA台灣區總經理麻少華共同出席上市記者會。 花旗銀╱提供
分享

花旗(台灣)銀行消費金融總事業群負責人賀德俐表示，「花旗在市場上首創信用卡現金回饋機制，發行現金回饋白金卡，同時提出現金紅利點數終身有效，廣獲市場歡迎。迄今，『現金回饋』成為最受消費者喜愛的信用卡回饋方式。因應消費者的需求，花旗再度提升現金回饋權益，針對國內餐廳、量販超市、加油站等三大卡友日常生活最常刷卡消費的通路提出權益加碼，其他一般消費含悠遊自動加值也享回饋，期望帶給新卡友更符合市場需求的用卡體驗。」

為深入了解消費者對現金回饋卡的期待，花旗特別針對600名年齡介於25歲至55歲之間、擁有信用卡使用經驗的一般消費者進行問卷調查，同時舉辦多場焦點團體質化討論。量化調查結果顯示，高達85.7%的消費者持有現金回饋信用卡，使用率達72.7%，兩個統計結果都排行第一，足見現金回饋卡廣受台灣消費者歡迎。

回應消費者心聲，花旗於信用卡業務屆滿30周年之際，推出「花旗現金回饋PLUS卡」，2019年12月31日前除提供無消費門檻，一般消費包含悠遊自動加值享0.5%的現金回饋，全台餐廳、量販超市、加油站三大通路，不限品牌每月前2萬元一般消費更額外加碼1.5% 回饋。2019年5月31日前新戶申辦卡友首年更可再享每月前1萬元之1% 新戶禮遇，相當於一般消費包含悠遊自動加值享1.5%、三大通路最優享3%回饋，累積之現金紅利持卡期間都不會過期。

此外，使用台灣代駕App綁定「花旗現金回饋PLUS卡」支付，即日起至12月31日止，還可享三次3公里內免費代駕服務優惠禮遇。

花旗信用卡加油站
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

保費遞延效應 1月刷出2,900億

2019-03-07 23:59

國銀FinTech專利 大躍進

2019-03-07 23:28

中信金服裝規範鬆綁 非營業單位可穿T恤

2019-03-08 00:29

胡亦嘉兼職國票華頓 最重處罰...投信撤照

2019-03-08 00:29

凱基銀證 強化跨業行銷

2019-03-08 00:28

基金自行質借 6月將開辦

2019-03-08 00:02

港都電子支付 將更普及化

2019-03-07 23:52

未來銀行...分行減少 服務不變少

2019-03-07 23:22

卡達發債／信評好、利率佳 六壽險買進

2019-03-07 23:16

0206期權大屠殺投資人賠逾40億 金管會罰17家678萬

2019-03-07 18:19

信用卡現金回饋當道 無門檻無限制無效期最好

2019-03-07 17:49

央行暗示利率將連11凍 楊金龍：若成長如預測無升息道理

2019-03-07 14:39

楊金龍暗示央行利率不變

2019-03-07 13:57

中金院攜手臺南高工 開設AI課程培育人才

2019-03-07 13:12

保險不是有保必賠 必懂兩大不賠重點

2019-03-07 12:55

維持出口競爭力讓新台幣貶值？楊金龍：不會

2019-03-07 12:43

規畫都交給老公決定 女性關鍵時刻恐遭逢財務意外

2019-03-07 12:41

經濟解析／新台幣該升or貶？從立委拍桌看央行總裁兩難

2019-03-07 12:38

國泰金CSR再獲肯定 獲頒「亞洲最佳職場報告」優等獎

2019-03-07 12:19

金融科技新挑戰 法遵科技與資安應用的新視野

2019-03-07 12:07

陸緊縮外匯管制 楊金龍：會延遲人民幣國際化腳步

2019-03-07 11:22

壽險業被匯損嚇到！改變策略降避險比率、到匯市買美元

2019-03-07 10:41

升值2.2分 新台幣開盤30.830元

2019-03-07 09:06

合庫銀行今年擴大徵才 將招募680人

2019-03-07 05:56

外資持有台幣資產 大增

2019-03-07 00:24

一銀120歲 拚四個跨越

2019-03-07 00:24

玉山金五大業務 全面導入AI

2019-03-07 00:23

「保險龍鳳獎」頒獎／富邦 畢業生最嚮往金控

2019-03-07 00:23

「保險龍鳳獎」頒獎／中信金、台壽 獲優等殊榮

2019-03-07 00:23

金融業法遵改善 罰款少了

2019-03-07 00:10

洗錢防制處分 金管會多採糾正

2019-03-07 00:04

吳東進攻少子化商機 璽悅月子中心將貼著傑仕堡發展

2019-03-06 23:51

熱錢燒 兩月湧入2,000億

2019-03-06 23:38

徐振志 掌花旗證研究部

2019-03-06 23:32

具損失吸收能力國際債 納管

2019-03-06 23:25

櫃買前進泰國 招手IPO

2019-03-06 23:25

高檔月子中心璽悅 將隨新光傑仕堡發展

2019-03-06 23:11

想成為高薪MA 元大金：要有財經敏感度及整合能力

2019-03-06 21:50

台銀與奧地利Erste Group Bank AG簽署業務合作備忘錄

2019-03-06 20:08
看更多

熱門文章

李雪雯／不要弄錯方向了 勞保的問題不是「月領比一次領優」！

2019-03-07 16:07

台灣人最愛現金回饋卡 辦卡先看這3指標

2019-03-07 15:27

小資存股！這四件事不可不知

2019-03-07 14:51

很多人不知道！這種情形 周六、周日上班沒加班費

2019-03-07 10:53

不只每天逾133億營收 鴻海大數據還統計這些事

2019-03-07 19:20

無人商店夯 這台咖啡機半年可回收成本

2019-03-07 06:23

0206期權大屠殺投資人賠逾40億 金管會罰17家678萬

2019-03-07 18:19

經濟解析／新台幣該升or貶？從立委拍桌看央行總裁兩難

2019-03-07 12:38

胡亦嘉硬插手管華頓投信 金管會：最重可撤照

2019-03-07 17:51

「風水寶地都敢賣」 股東要大同給交代

2019-03-07 21:23

達新台中大遠百商圈精華土地 委託世邦魏理仕標售

2019-03-07 08:49

韓國瑜擬推自由經濟示範區 楊金龍：須防制洗錢

2019-03-07 09:49

保險不是有保必賠 必懂兩大不賠重點

2019-03-07 12:55

反擊！葉美麗將召集董事會：要終結何昭陽違法亂紀

2019-03-07 15:41

人才外流留台意願低 科技部：低薪是關鍵

2019-03-07 17:52

係金ㄟ！全台首筆宗教宅現身 只有基督徒才能買

2019-03-07 12:04

合庫銀行今年擴大徵才 將招募680人

2019-03-07 05:56

中信金搶創意人才 非營業單位開放可穿球鞋上班

2019-03-07 20:44

信用卡現金回饋當道 無門檻無限制無效期最好

2019-03-07 17:49

特斯拉大降價 公平會立案調查

2019-03-07 20:12

楊金龍談股房：股市還會盤整、房市仍穩

2019-03-07 11:33

壽險業被匯損嚇到！改變策略降避險比率、到匯市買美元

2019-03-07 10:41

電競筆電變平價 賣更好了

2019-03-07 14:39

國發會新人事 國土處長由台南市府參事彭紹博接任

2019-03-07 10:31

楊金龍露口風：3月21日理監事會議不會升降息

2019-03-07 10:22

跟著日本百貨走就對了？ 百貨拚改裝搶人潮

2019-03-07 16:06

高雄要推自由經濟示範區 楊金龍：資金自由概念沒問題

2019-03-07 13:49

蘋果前200大供應商 鴻海集團35個據點入列

2019-03-07 20:01

外媒評沒有火花 楊金龍妙回：擦槍走火會導致傷害

2019-03-07 12:08

維持出口競爭力讓新台幣貶值？楊金龍：不會

2019-03-07 12:43

掌央行一年火花不足？楊金龍：蕭規曹隨義不容辭

2019-03-07 10:24

生存保衛戰！ 百貨吸客還有這一招

2019-03-07 16:05

沙崙智慧綠能科學城示範場域今上樑 年底進駐

2019-03-07 15:33

規畫都交給老公決定 女性關鍵時刻恐遭逢財務意外

2019-03-07 12:41

1月信用卡簽帳金額2913億 創歷年同期新高

2019-03-07 20:05

台塑看好第2季需求增溫 石化入旺季

2019-03-07 08:46

金融科技新挑戰 法遵科技與資安應用的新視野

2019-03-07 12:07

賴正鎰：來台觀光人數破千萬後緩成長 爆三大隱憂

2019-03-07 13:19

仁寶跨足醫療 智慧城市展秀新品

2019-03-07 14:39

特斯拉大降價涉不公平競爭 公平會展開調查

2019-03-07 19:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top