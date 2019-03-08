花旗推新卡 現金回饋大

2019-03-08 00:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／台北報導



花旗(台灣)銀行深耕台灣55年，自1989年發行首張信用卡以來，開辦信用卡業務已有30年歷史。作為信用卡市場領導品牌，花旗持續傾聽客戶心聲，提升卡友權益，推出花旗現金回饋PLUS御璽悠遊聯名卡，提供新戶首年最優高達3%的現金回饋優惠。 花旗推出「花旗現金回饋PLUS御璽悠遊聯名卡」，花旗(台灣)銀行信用卡暨信貸事業群負責人安碩彥（左起）、悠遊卡副總經理林季良、花旗(台灣)銀行消費金融總事業群負責人賀德俐與VISA台灣區總經理麻少華共同出席上市記者會。 花旗銀╱提供 分享 facebook

花旗(台灣)銀行消費金融總事業群負責人賀德俐表示，「花旗在市場上首創信用卡現金回饋機制，發行現金回饋白金卡，同時提出現金紅利點數終身有效，廣獲市場歡迎。迄今，『現金回饋』成為最受消費者喜愛的信用卡回饋方式。因應消費者的需求，花旗再度提升現金回饋權益，針對國內餐廳、量販超市、加油站等三大卡友日常生活最常刷卡消費的通路提出權益加碼，其他一般消費含悠遊自動加值也享回饋，期望帶給新卡友更符合市場需求的用卡體驗。」

為深入了解消費者對現金回饋卡的期待，花旗特別針對600名年齡介於25歲至55歲之間、擁有信用卡使用經驗的一般消費者進行問卷調查，同時舉辦多場焦點團體質化討論。量化調查結果顯示，高達85.7%的消費者持有現金回饋信用卡，使用率達72.7%，兩個統計結果都排行第一，足見現金回饋卡廣受台灣消費者歡迎。

回應消費者心聲，花旗於信用卡業務屆滿30周年之際，推出「花旗現金回饋PLUS卡」，2019年12月31日前除提供無消費門檻，一般消費包含悠遊自動加值享0.5%的現金回饋，全台餐廳、量販超市、加油站三大通路，不限品牌每月前2萬元一般消費更額外加碼1.5% 回饋。2019年5月31日前新戶申辦卡友首年更可再享每月前1萬元之1% 新戶禮遇，相當於一般消費包含悠遊自動加值享1.5%、三大通路最優享3%回饋，累積之現金紅利持卡期間都不會過期。

此外，使用台灣代駕App綁定「花旗現金回饋PLUS卡」支付，即日起至12月31日止，還可享三次3公里內免費代駕服務優惠禮遇。