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中信金搶創意人才 非營業單位開放可穿球鞋上班

2019-03-07 20:44經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

為因應日新月異的金融產業型態，中信金控7日表示，今年起放寬服裝規範，只要沒有重要對外會議，非營業單位同仁可穿牛仔褲、T恤、球鞋上班，鼓勵同仁在彈性自在的工作環境中，將創意落實為具體可行的方案。

中信金控子公司中國信託銀行是全台灣最賺錢的銀行，中信銀行總經理陳佳文今年1月15日在一場論壇上曾提到，管理數位金融人才跟管理一般的銀行員不一樣，這些人技術很好，像武林高手，很喜歡有比武的機會，「他們最崇拜的絕不是總經理，而是群體裡面技術很厲害的人，所以要創造環境讓他們互相切磋」。

這些人的思考很靈活，但是比較沒有合規的觀念，銀行是高度監管的行業，因此需要原來的老銀行人指導，要走什麼程序，哪些可以做、哪些不可以。透過團隊合作，力量才會發揮出來。

他表示，人才還是金融業數位轉型中最難的課題，一流科技人才不見得選擇金融業，選的可能是Google、Amazon；另外，數位金融人才樣貌跟金融業不太一樣，「我們都穿西裝打領帶，他們的習慣不是這樣子」。

陳佳文曾面談過一位博士，勞動條件都談好，問他還有什麼問題，對方說，「總經理，我可不可以不穿西裝？」陳佳文回他，「不穿西裝當然可以，不要穿短褲就好」。

另外，數據中心有位AI科學家，沒靈感時會頭戴狀似黃色毛巾做成的頭套，身穿藍色披風，但這人說很奇怪，穿上披風靈感就源源不絕。還好中信的數據中心夠大，可讓他們盡情做自己。

中信金控因應海外版圖拓展、保險業務成長、創新金融科技等業務需求，今年預計徵才5,000人，將於本周六(9日)參加VISION 2019台大校園徵才博覽會，積極延攬金融業務、洗錢防制、資訊科技、數據AI等各領域優秀人才。

中信金控金融業西裝
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