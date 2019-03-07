分紅保單為何在亞洲熱賣？保誠人壽投資長這麼說

2019-03-07 20:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



分紅保單在香港、中國、新加坡、馬來西亞等市場可說是近年來的主流保險商品。以香港為例，根據香港保險業監管局2017-18年報統計，香港地區的有效個人人壽業務中，分紅保單保費占有效保單保費的74.3%。

另外，根據Milliman consultant(明德精算顧問)2017年發布的亞洲保險市場白皮書，新契約分紅保單的年繳化保費(APE)占比，新加坡分紅保單超過40%，香港高於30%，中國約30%，馬來西亞也高於20%。

英國保誠人壽投資長陳威宏表示，分紅保單獲得客戶青睞，除了分紅保單可以幫助消費者分擔風險並提供壽險保障，最重要的還是其「紅利共享」的特色。

紅利共享就是藉由分紅保單，保戶可以分享保險公司的經營成果，當分紅專屬帳戶的投資績效越好，保戶就有機會分到更多紅利。

保險公司為了強化分紅保單的投資績效，會精選投資績效良好的優質基金經理人，為資產把關，並透過優化機制，嚴格進行篩選與替換。

另外，一般民眾很難投資到私募基金，即使有機會接觸，其進入門檻相對很高。而優質私募基金也會吸引投資者蜂擁認購，投資人就算有錢也不一定買得到。

透過分紅保單，一般民眾等於間接參與保險公司的投資組合，可購買到投資門檻相對較高的優質私募基金，其報酬率相對較高，有機會達到累積資產的效果。