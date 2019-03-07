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2019校園徵才 台新金安排MA學長姊面授機宜

2019-03-07 20:14經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台新金控總經理林維俊表示，本（3）月起台新金控將針對各大專院校即將步入職場的應屆畢業生展開一連串的徵才活動，今年校園徵才除了安排現場一對一的職涯諮詢及各項職務介紹，更安排儲備菁英(MA)學長姊在現場與求職學生互動，對希望加入MA的新鮮人面授求職技巧。

台新金控今年預計徵求儲備菁英(MA)、法金助理客戶關係經理人(ARM)、儲備理財專員、消費金融業務、IT工程師及客服人員等近800個適合新鮮人的職務，並將提供優渥薪資、完善員工福利與高額績效獎金。

林維俊表示，歡迎各大專院校嚮往金融業的應屆畢業生加入台新大家庭，共創美好的未來。

台新金控今年擴大舉辦校園徵才活動，預計在全台各大專院校舉辦超過50場的大型徵才活動，首站將在本周六(9日)於台大校園徵才博覽會起跑，接著將深入政治大學、成功大學、清華大學、中山大學、中央大學、中正大學、中興大學等。

台新金控子公司台新銀行所推出的Richart數位銀行開戶數持續領先同業，可愛的Richart狗布偶去年現身台灣大學校園徵才博覽會時相當吸睛，受到求職學生熱列歡迎並爭相合影。

台新金控預告，本周六Richart將再度到台大校園和大家相見歡，會場將打造數位金融服務體驗，並提供趣味互動遊戲及豐富的獎項，展現創新及活力的企業特色。

台新金控今年元月份自結稅後純益18.5億元，較去年同期大增28.5%，展現強勁成長動能。

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