0206期權大屠殺投資人賠逾40億 金管會只罰17家678萬

2019-03-07 18:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



去年2月6日爆發期權大屠殺，投資人慘賠逾40億元，金管會今天完成最終處分，針對13家期貨商、4家券商合計17家業者共罰678萬元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年2月6日爆發期權大屠殺，投資人慘賠逾40億元，事件經歷已滿一周年，金管會今天完成最終處分，針對13家期貨商、4家券商合計17家業者共只罰678萬元，其中康和集團旗下期貨證券商共計被罰240萬元最多，但截至2月底止僅70例完成和解，比例不到37%，即超過七成投資人糾紛都還沒解決。

金管會表示，2018年2月6日因受前一日美股重挫影響，台股盤中「瞬間」暴跌逾500點。當日下跌幅度較大，眾多期貨交易人持有部位因保證金不足，並達到期貨商應代為沖銷標準，多家期貨經紀商為期貨交易人之部位代為沖銷，致期貨交易人產生損失並出現爭議，被稱為期貨大屠殺慘案，相關投資人更組成自救會，多次赴金管會抗議。

金管會針對期貨業之內部控制及內部稽核作業進行查核，以了解是否有缺失需要改進，經充分了解與綜合考量後，今天表示，發現共計有七大主要缺失，因此針對17家業者依情節輕重不等，共計裁罰了678萬元，預計明天將會行文各證券商與期貨商。

針對投資人慘賠40億元，卻只罰業者678萬元，似乎有「輕判之嫌」。證期局官員解釋，主是因為期交法罰則門檻上限，得依法來判定。事件時間點是去年二月六日，依當時期交法規定，相關罰金上限是12萬元以上60萬元以下。現在元月才修法通過罰金最重可到240萬元，並可累計。因此九大違規情節中，康和期在其中違規項目比較多且情節比較重大，所以被罰比較重單項最重達到168萬元，加計其他項目及康和證共被罰240萬元。

金管會表示，此次綜合量期貨商違規情節及與交易人和解協商情形，執行代為沖銷等違反內控制度缺失部份，完成行政處分，核處10家期貨商，包括康和期貨、大昌期、元富期、元大期、國票期、凱基期、統一期、華南期貨、永豐期、中信證券。其中康和最多168萬元，加上之前總計216萬元。第二高是大昌罰60萬元 、元富48萬元。其他都2、30萬元左右。

四家期貨交易輔助人，包括康和證、大昌證、國票證、元富證四家，最多康和24萬元。康和集團共計被罰240萬元。其他都十來萬元。期貨自營商是元大證被罰。加上去年12月已先開罰三家期貨商98萬元，包括玉山證兼營期貨、日盛期貨、康和期貨，其中罰最重的是康和期48萬元，其他各24萬元。

為金管會前已請投保中心、評議中心協助受理調處、評議相關事宜，期貨商與交易人爭議案件之統計數有177人（189戶），但截至今年2月28日止，僅70個案例和解，和解比率為37％。證期局表示，目前仍有54件在評議程序，23件已裁決。