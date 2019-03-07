胡亦嘉硬插手管華頓投信 金管會：最重可撤照

2019-03-07 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



街口支付母公司街口網絡宣布投資國票華頓投信，街口支付執行長胡亦嘉也兼任國票華頓投信執行長。人還沒有上任遭金管會打臉，但胡亦嘉霸氣回應「沒有二擇一的問題，兩邊都得聽我的」。

這表示他不會擔任董事長或是總經理，因此不必受審。證期局副局長張振山今天表示，「將用實質論來認定」，最重可依據投信投顧法103與104條，可解除其業務，甚至對公司處廢止公司營業許可的撤照處分。

街口支付母公司街口網絡宣布投資國票華頓投信，金管會表示，根據投信事業負責人與業務人員管理規則，投信經理、部門主管及業務人員等，必須專任。也就是說，金管會將不會核准胡亦嘉兼任華頓投信執行長，胡只能二擇一。

胡亦嘉日前對外表示，執行長只是個名稱，也不是台灣一般公司的正式職銜名稱，既不是董事長也不是總經理，且街口在取得國票華頓投信25%股權當天已經說得很清楚，董事長與總經理人選則待金管會同意後公布。

但是金管會要求董事長、總經理、經理人甚至業務都必需專任。且人員若有異動，依規定次日起五天內要先跟公會進行登記。證期局表示，目前還沒有收到華頓投信將董、總名單送審。至於針對胡亦嘉想用「執行長名稱」來規避送審。證期局副局長張振山表示，我們是用實質論來論定認證，公司法沒有這樣的登記事項， 我們是用實質論來論定認證，若要批示文件，經理人有為公司簽名的權利，若他都不簽名，申請無論是總裁或是執行長是要幹嘛？ 若有實質執行業務，就會依法處分。

金管會官員表示，目前投信投顧法規定，在人員方面，「若有實質介入業務行為」可以來開罰，針對相關人員，董監、經理人不得違反投信投顧法第104條，否則最重可停止其一年以下業務執行並解除職務，再對公司開罰。對公司方面，可依第103條規定，依情節輕重，輕則警告，可要求撤換，最重可以停止公司業務、並廢止公司營業許可。