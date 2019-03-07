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信用卡現金回饋當道 無門檻無限制無效期最好

2019-03-07 17:49聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為深入了解消費者對現金回饋卡的期待，花旗銀行針對600名年齡介於25歲至55歲之間、擁有信用卡使用經驗的一般消費者進行調查，調查結果顯示，現金回饋信用卡是持有比例最高的信用卡類型，也是消費者最常使用的信用卡，顯示信用卡市場仍是現金回饋當道。

調查結果顯示，高達85.7%的消費者持有現金回饋信用卡，67.5%是紅利回饋卡、其它類型信用卡37.5%。消費者使用現金回饋信用卡達72.7%，紅利回饋卡64.7%、其它類型信用卡10.8%，足見現金回饋卡廣受台灣消費者歡迎。

進一步探討消費者信用卡使用習慣與對現金回饋機制的需求，花旗歸納出3點觀察，消費者最喜歡無門檻、無限制、回饋點數無效期的信用卡。

花旗指出，消費者會以現金回饋機制有沒有最低消費門檻，評估是否辦卡。卡片權益加碼是否侷限特定折扣季或單一通路，以及加碼通路是否為日常消費常用之通路，都會影響消費者的刷卡意願。回饋機制外，消費者最在意消費累積回饋點數的效期，以及是否持卡期間都不會過期。

因應消費者的需求及喜好，花旗銀行推出花旗現金回饋PLUS御璽悠遊聯名卡，提供新戶首年最優高達3%的現金回饋優惠。

花旗銀行消費金融總事業群負責人賀德俐表示，花旗再度提升現金回饋權益，針對國內餐廳、量販超市、加油站等三大卡友日常生活最常刷卡消費的通路提出權益加碼，其它一般消費含悠遊自動加值也享回饋，期望帶給新卡友更符合市場需求的用卡體驗。

花旗銀行針對600名年齡介於25歲至55歲之間、擁有信用卡使用經驗的一般消費者進...
花旗銀行針對600名年齡介於25歲至55歲之間、擁有信用卡使用經驗的一般消費者進行調查，調查結果顯示，現金回饋信用卡是持有比例最高的信用卡類型，也是消費者最常使用的信用卡。記者沈婉玉／攝影
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