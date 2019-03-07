台商返台購地 台銀祭1.49%超低貸款利率專案助拳

2019-03-07 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



配合政府政策鼓勵台商回台投資並活絡國內經濟、促進經濟發展，國銀龍頭台灣銀行宣布，即日起以自有資金開辦「台商回台購建廠地廠房優惠貸款專案」，貸款額度高達1,000億元，貸款額度最高八成，前三年最低可享1.49%的超低利率。

台銀指出，海外全球台商只要符合「赴海外投資達1年以上，且持有海外投資證明文件的企業」，並回台購建廠地廠房者，得向台銀申請本貸款專案，本貸款總額度為新台幣1,000億元，為銀行同業裡最大規模，受理期間為即日起至110年12月31日止。

台銀表示，本貸款借款人申貸不動產抵押貸款(含購地貸款、興建建物貸款及購置廠房或辦公室)，最高依所需資金的八成核貸，貸款期限最長20年，前三年最低可享1.49%起的超低利率優惠。台銀另有購置機器設備貸款及營運周轉金貸款，可以提供回台廠商全方位建廠融資需求。

台銀主管指出，台商返台設廠的貸款，一般約在10至15年之間，最長20年；因美中貿易戰爭延燒，再加上中國大陸的工資成本上漲，近年來台商返台設廠的風潮日益盛行，有意返台設廠的產業包括電子、鋼鐵、傳產，台商返鄉熱潮，甚至導致工業區土地一地難求。