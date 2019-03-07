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「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

高收債近35年未曾連兩年負報酬 中長線可配置

2019-03-07 15:13經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

摩根投信統計1983年以來高收益債漲跌幅，發現高收債市場，除從未連兩年繳出負報酬，且一旦報酬率由負翻正後連續正報酬機率高。摩根投信認為，環球高收益債券坐擁高收益率，利率風險又相對低，著眼於中長線收益，建議投資人可適度配置。

受到美國聯準會有意放緩升息步調激勵，今年市場風險胃納量明顯提升，投資信心加溫連動高收益債市也跟著多頭氣盛，包括美歐亞和全球高收益債指數今年來表現都一片紅通通。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩指出，高收益債中長期勝率高，過去36年從未連續兩年下跌作收，且一旦報酬率由負翻正後，多數時候可以連續五年維持正報酬；以2008年為例，當年下跌後甚至連續六年出現以上漲作收，著眼於高收益債報酬去年在貿易戰等利空影響下而轉為負數，今年開年就強彈6%，顯示未來維持正報酬機率高，建議投資人可多留意進場機會。

黃奕栩分析，高收益債券向來和景氣連動度高，隨著美國聯準會今年有望放緩升息步伐，不僅有助於舒緩企業資金成本壓力，更有助於風險性資產表現，加上市場對於中長線通膨以及利率的預期仍舊低迷，投資人仍偏好能提供較高收益標的，高收益債券除了具有高於多數債券資產的殖利率，以及較短的存續期間，利率走勢震盪下具較佳的攻守表現。

從技術面來看，黃奕栩表示，今年來高收益債券新發行量較去年下滑約43%，且其中40%的資金用途多為再融資這類較低風險用途，淨供給量持續減少支撐了整體供需均衡狀況；另外，儘管今年來高收益債券基金雖已流入，反轉2018年全年451億美元的資金外流壓力，但過去幾年投資人已陸續調節海嘯以來流入的原有部位，後續資金回流空間仍大。

另從基本面來看，黃奕栩認為，全球經濟延續成長動能，強健的企業獲利表現是高收益債表現的最佳保障。截至今年2月底，高收益債券過去12個月平均違約率已降至1.1%，明顯低於3.03%的過去20年平均水準，看好高收益債券違約率持續改善，將連帶提振其報酬表現。

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