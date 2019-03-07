保險不是有保必賠 必懂兩大不賠重點

2019-03-07 12:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



投保前應看清楚保單條款，避免申請理賠時跟想像有落差。 圖／Ingimage 分享 facebook 錠嵂保經今（7）日指出，不少人認為買保險不容易，遇上要理賠時，卻發現跟原本想的差很大。有時不是保險公司故意刁難，而是投保前沒看清楚保單條款。

保單條款上，有兩類項目，保險公司通常不賠，投保前要特別留意。

一、除外責任。除外責任就是保險公司不必負擔的責任，列在除外責任項目的，代表保險公司不賠。

一般來講，被保人的故意行為、犯罪行為、酒駕...等等，都是不理賠的。以健康險為例，保單的除外項目，大多屬於「非必要性醫療行為」。換句話說，「經醫師診斷，為了治病所做的必要性醫療行為」，保險公司才會理賠。

民眾要特別留意的是，懷孕、流產、分娩，也屬於除外責任。

不過，有的保單會把因為懷孕造成的疾病，或是非自願性剖腹產，列為理賠項目。各家公司規定不同，還是得睜大眼，看清楚保單條款怎麼寫。

二、等待期、免責期。等待期指，投保後的某段期間內，就算發生符合保單條款規定的理賠條件，保險公司也可以不理賠。等待期、免責期的規定，以健康險最為常見，旨在防範保戶帶病投保，或是避免病症有潛伏期。

健康險的等待期，一般是30天。若是癌症險，等待期會拉長到90天。

每家保險公司的保單條款對於等待期的規定，並不一致。有些特定險種的等待期會超過上述時間，也可能沒有等待期。

免責期指保險公司須觀察被保人的狀況，是否真的已經達到需要理賠的條件；有免責期的險種大多為長期照顧險。免責期內，保戶必須符合理賠狀態，就是符合「長期照顧」狀態，而且不能復原。

法令規定，免責期不能超過六個月，免責期滿了之後，若持續符合理賠條件，保險公司才會給付理賠金。