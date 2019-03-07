規畫都交給老公決定 女性關鍵時刻財務保障可能GG

2019-03-07 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



《瑞銀投資者觀察》發現，太太通常只管小錢，大錢還是交給先生，太太處理日常財務決策但未參與財務長遠規畫或投資，尤其年輕的千禧世代女性參與長期財務規畫的比例較年長者低，主要原因是缺乏鼓勵並相信先生更精明。不過，財務規畫參與度高，才能保障太太避免遭受財務意外。

《瑞銀投資者觀察》（UBS Investor Watch）是一項針對高淨值投資者及其行為所做的定期全球性研究，其最新研究發現富裕女性絕大多數（85％）負責管理日常開支，而男性則負責長期財務規畫。這種各自為政的做法使許多女性在生活關鍵時刻，例如離婚或伴侶死亡之後未能做好管理財務需求的準備。

《瑞銀投資者觀察》發現，女性將重要財務決策交付配偶負責的情況涵蓋了從千禧世代到嬰兒潮世代的所有世代。

全球大多數女性都知道自己有退休計畫（76％）、長期照護（72％）和保險（68％）等長期財務需求，但很少有人主動管理自己的長期財務狀況。多數年輕女性表示她們有比投資和財務規畫更緊迫的責任，她們也認為配偶更擅長於處理長遠財務規畫，並指自己對財務規畫一事缺乏了解和信心。

瑞銀指出，與配偶一起承擔長期投資責任的女性表示，她們感到壓力會較小，對財務前景會更有信心（94％），且相信犯錯機率會較小（93％）。74％的女性在配偶離婚或死亡後才發現負面性的經濟意外，她們多數建議，希望自己當初有更積極參與長遠財務決策，以免在經歷如此重大的人生轉變時才亡羊補牢。