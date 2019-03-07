國泰金CSR再獲肯定 獲頒「亞洲最佳職場報告」優等獎

2019-03-07 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



2018年亞洲永續報告獎（Asia Sustainability Reporting Awards, ASRA）獲獎名單揭曉，國泰金控入圍7項大獎，包括「亞洲最佳整合性報告」、「亞洲最佳職場報告」、「亞洲最佳環境報告」、「亞洲最佳碳揭露」、「亞洲最佳社區報告」、「亞洲最佳SDGs報告」及「亞洲最佳報告書設計」，其中「亞洲最佳職場報告」榮獲優等獎，從亞洲14國、逾82家企業中脫穎而出，國泰金控於企業社會責任的努力再獲國際高度肯定。

國泰金控由國泰世華新加坡分行協理馮志偉代表出席領獎，國泰金控已連續四年入選國際永續界的奧斯卡獎─道瓊永續指數（DJSI）「新興市場成分股」，並於2018年入選「世界指數」成分股，從全球4,500家企業中脫穎而出，躋身全球保險產業經濟、環境、社會綜合評比績效前10%的企業；此外，國泰金控亦於2018年獲「亞洲企業社會責任獎」雙獎肯定，並已連續三年於該獎榜上有名。

國泰金控榮獲「亞洲最佳職場報告獎」肯定國泰打造幸福職場的成果，國泰指出，該公司重視人才培育，並以員工「工作與生活平衡」為目標，首創「幸福大亨集團資源共享平台」，整合集團各子公司福利及資源，在親子、理財、健康、學習與社交五構面皆有豐富的課程、活動等，讓國泰4萬多名員工共享。其中，「國泰寶寶安心成長計畫」提供國泰媽媽全面關懷照顧、陪伴國泰寶寶全齡成長，成為國泰媽媽最堅實的後盾及支持。

「亞洲永續報告獎」於2015年由新加坡CSR Works International主辦，被公認為亞洲地區最重要的永續報告獎項之一，藉由表揚具永續競爭力的亞洲企業CSR溝通典範，推動CSR實踐與揭露。參獎企業包含台灣，更與來自馬來西亞、泰國、新加坡、印尼、菲律賓與越南等亞洲國家企業一起角逐。