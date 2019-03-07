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金融科技新挑戰，法遵科技與資安應用的新視野

2019-03-07 12:07聯合報 記者吳志雲╱即時報導

在新科技的時代，金融業與各領域企業都隨著科技創新而蓬勃發展，不論是近年熱潮話題不斷的區塊鏈技術，或是持續發展中的大數據與AI人工智慧科技，都使得因應科技發展而產生的資訊安全以及服務用戶、企業資料的隱私保護早已不容忽視。

而首當其衝的金融業更因Fintech金融科技的迅速發展，需要應的資安層面更加廣泛，不再能墨守陳規的依靠現有的IT控管部門與傳統流程進行管理。

因此，法遵科技的存在與發展有其重要性，不論是金融服務下的身分識別與權限存取控制、資料隱私保護、法遵合規與風險治理、監控與預警，以及確保金融科技服務平台與基礎設施的安全性，在降低監管成本與風險的法遵科技中，都能有效並系統化的得到優質的解決方案。

為了幫助及探討更多法遵科技與資訊安全的應用領域，博斯資訊安全股份有限公司特別偕同政治大學國際產學聯盟、政治大學金融科技研究中心共同舉辦本次「大數據時代下的法遵科技發展與資訊安全研討會」，邀請政治大學國際產學聯盟營運長王儷玲、勤業眾信聯合會計師事務所董事萬幼筠、博斯資訊安全股份有限公司創始人黃啟誠以及各領域業者及先進參與，希望透過本次研討會以視野分享、論壇討論方式共同探討法遵科技與資訊安全在未來的發展性與挑戰。

研討會的專題演講中，勤業眾信聯合會計師事務所萬幼筠董事以AI與Big Data的風險議題切入，指其若缺乏有效的數據應用規範與指引將可能產生風險，如金融業數據應用愈加廣泛，不夠精準穩定的數據技術可能遭受有心人士利用，造成民眾的隱私遭受侵犯，他並特別點出：隨著數據應用層面以及涉及的產業範圍愈來愈廣泛與複雜，大幅提升主管機關監理之難度；而新興金融科技的應用亦與消費者權益以及金融市場穩定性息息相關，故對於數據應用技術之開發與使用，應具備一定準則，並持續的對風險進行評估與管理，以期風險與科技發展之平衡，並避免產生大規模系統性之風險事件影響金融市場秩序。

博斯創始人黃啟誠也表示，在數位化的時代下，科技的發展都伴隨著更高的資訊風險，不只外部的每一次駭客攻擊都會造成大量的企業與用戶資料外洩，內部的資安風險不容小覷。

政治大學國際產學聯盟營運長王儷玲於研討會中以探討「法遵科技」的興起、主要運用領域與未來發展趨勢與在場參與的人員多面向的分享法遵科技在科技時代下的重要性與必要性。

此外，王儷玲也表示，未來在數位金融的時代，資訊將大量透過網路傳輸，而且大數據分析是金融科技的重要應用，如何處理個人資訊也將與消費者資料保護息息相關，並提醒傳統金融業者，資安管理運作必須要轉型，才能符合金融科技的特性。今年台灣將要推動OPENING BANKING開放銀行政策，在此趨勢下所有金融業者都必須先從強化資安與資訊分享之技術安全上做好準備。

政治大學國際產學聯盟營運長王儷伶(中)與博斯資訊安全公司創始人黃啟誠(左)、勤業...
政治大學國際產學聯盟營運長王儷伶(中)與博斯資訊安全公司創始人黃啟誠(左)、勤業眾信聯合會計師事務所董事萬幼筠(右)合影。 博斯資訊安全公司╱提供
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