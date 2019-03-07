高齡產婦誕嬰罹患先天疾病機率高 懷孕初期需規畫保障

2019-03-07 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



現代人生活忙碌，晚婚、高齡產婦比例愈來愈高，雖然準媽媽們多會進行產前檢查，但仍有一些先天疾病無法在產前檢查被檢驗出來，因此元大人壽建議，在懷孕初期為寶寶規劃保障，讓孩子誕生就受到呵護。

據內政部統計，國人嬰兒出生時的生母年齡，自2009年起即以30歲至34歲為最大宗，排行第二的生母年齡則多年為25歲至29歲，但到了2017年，生母年齡35歲至39歲的數量則超越25歲至29歲，顯示國人高齡產婦比例愈來愈高。

據衛生福利部資料顯示，染色體異常機率會隨著孕婦的年齡增加而上升，以常見染色體異常疾病唐氏症為例，產婦年齡30歲以下危險機率為1／1,100，34歲增加至1／485，40歲更達1／106，也就是說，婦女愈晚生育，嬰兒罹患先天性疾病的機率也跟著提高。

為迎接新生命的到來，準爸爸、準媽媽會開始閱讀相關書籍、購置嬰兒用品，甚至調整居家擺設。元大人壽表示，也別忘了為兒女準備來到世上的第一份保障，除了疾病的防護，孩子就讀小學、才藝班的學費也可提前規劃。

「元大人壽珍愛貝比還本保險」可讓準媽媽在懷孕30周內投保，胎兒出生後若診斷確定罹患唐氏症、先天性水腦症、重症β地中海型貧血、小兒麻痺症...等特定疾病之一時，將給付保險金額50%的理賠金，累計總給付金額最高為保險金額；腦性麻痺、重大燒燙傷也在這張保單的防護範圍。

此外，投保「元大人壽珍愛貝比還本保險」，在第7保單周年日起，每年可領取生存保險金，直到保障期滿為止，這段期間正好是小孩就讀小學，等同於投保時就在幫小孩做好第一階段的求學準備。

以30歲孕婦在懷孕16周投保「元大人壽珍愛貝比還本保險」，保額100萬元，年繳保費55,500元，繳費6年、保障12年，從小孩6.5歲起，每年能領取55,500元生存保險金。

元大人壽提醒，準媽媽須按時接受產檢，並維持健康生活，也別忘了相關的保險規劃，安心迎接新生命的到來。