財金保險系畢業生最嚮往企業榜首 富邦金九連霸

2019-03-07 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



富邦金控九連霸財金保險系所畢業生心中最嚮往的企業榜首！現代保險教育基金會公佈2019年「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」結果，並舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，富邦金控九度蟬聯全國財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，旗下子公司富邦產險、富邦人壽也再度蟬聯產險公司組、壽險公司外勤組與內勤組「最嚮往的產、壽險公司」，共同連續九度囊括「四冠王」大獎，顯示富邦金控永續經營與人才培育的努力深受年輕菁英一致肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，很高興富邦金控再度獲得年輕菁英的青睞與肯定，九度蟬聯畢業生最嚮往的金控公司！富邦金控去年首度入選《財星（Fortune）》全球500大企業（Fortune Global 500），與國際標竿企業並駕齊驅，並連續十年勇奪金控每股獲利龍頭。

富邦金控持續深化大中華地區金融服務，在兩岸三地擁有最完整的金融服務平台，同時積極佈局亞洲市場，2018年正式取得韓國現代人壽控制權並更名為「富邦現代人壽」，「亞洲盃」佈局再創新里程碑。富邦金控深信，成就企業高峰的決勝關鍵就是人才，隨著持續拓展版圖、因應數位轉型趨勢，今年富邦金控旗下各子公司也積極招募新血，合計招募需求逾6,800人。

蔡明興指出，富邦金控連續兩年入選「道瓊永續世界指數」成分股，連續三年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，並獲2019年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2019）列為永續發展領導者，並獲選該產業金獎，成為產業典範。其中，在道瓊永續指數「人才發展與培育」項目排名持續領先，代表富邦金控對人才培養的努力與用心獲國際評比機構肯定。

富邦金控以計畫性的人才培育方案與完備的數位學習資源，發展員工專業能力，不僅激勵員工自我成長，更使員工能隨時因應環境變化提升專業力，與公司一同向上成長，同時持續推動友善職場環境，以打造幸福企業為重要目標，希望號召勇於面對挑戰的各界新秀菁英加入，共同朝「成為亞洲一流的金融機構」的願景邁進。

富邦人壽繼蟬聯「保險品質獎」二連霸殊榮，奪下「知名度最高」、「業務員最優秀」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項業界第一後，再度榮獲全國財金保險系所畢業生的一致青睞，連續九年獲頒「保險龍鳳獎」最嚮往的壽險公司內勤組、外勤組冠軍，內勤組以勾選率42.3%穩坐業界第一，外勤組更以55.9%的勾選率遙遙領先，富邦人壽不僅是國人獲取保障的首選品牌，亦提供同仁全面的職場資源精進專業能力，進而完整佈局職場生涯。

「年輕化」已是品牌DNA，富邦人壽不斷為企業注入熱情活力，新進業務員的平均年齡不到30歲，並持續推動「創業制」鼓勵青年世代投入保險業行列，近五年人力成長高達55%，整體業務人力近2.4萬人遍及全台，預計今年將再增員6,000名，並繼續擴展服務據點，給予地方民眾全方位的保障規劃服務。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，很榮幸九度勇奪「保險龍鳳獎」冠軍，顯示富邦人壽在人才培育上的耕耘，深獲年輕族群信賴與肯定。

隨著新進業務夥伴年齡漸趨下降，身為數位原生世代的他們，對於金融科技的運用游刃有餘，富邦人壽打造「行動業務員3.0」、「雲端學習中心」等工具，幫助同仁提供有溫度、有效率的保戶服務，且能隨時隨地擁有專業的學習資源。

富邦產險連續37年穩居市場龍頭，2018年市佔率23.4%，屢獲國內外多項大獎肯定。除了在台灣深耕有成外，海外於中國大陸、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞及印尼皆設有服務據點，專業表現亦獲好評不斷。

富邦產險依據公司策略與同仁的職能發展，提供完整紮實的訓練課程與豐富多元的學習管道，並積極培養國際人才。在完善的人才培育系統下，富邦產險的核保理賠、損害防阻等專業證照數皆為業界第一，近年更深化Fintech發展，成為財金畢業生與資訊科技人才就業首選。

此外，為讓大眾及早了解產險風險轉移的功能，富邦產險更將專業延伸至校園，與政大、淡江等多所大專院校建教合作，安排高階主管至校園教授保險實務，並推動多元化實習專案，讓學生融合課堂理論與實際案例，預先養成職場技能，攜手共同走過從校園跨入職場的最後一哩路，平均每年皆有高達四成的學生透過實習專案順利進入富邦產險任職，達成畢業即就業的願景。

同時，富邦產險也是深受企業信賴的保險夥伴，連續18年獲「千大企業產險購買行為及滿意度調查」產險公司第一名，證明富邦產險的服務及損防技術有效協助企業客戶降低營運風險與損失。富邦產險以核心職能出發，以專業回饋社會，期許成為社會正向力量的推手，實現企業社會責任與展現金融保險價值。