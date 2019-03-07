陸緊縮外匯管制 楊金龍：會延遲人民幣國際化腳步

2019-03-07 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中央銀行總裁楊金龍表示，中國應會延遲人民幣國際化的腳步，尤其中國外匯管制的作法，將拖延其開放進度。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

面對中國大陸經濟降速，官方加緊外匯管制，中央銀行總裁楊金龍今（7）日表示，大陸管制資本目的是人民幣要到7元兌1美元價位，但管制趨嚴會拖延人民幣國際化腳步。

今日上午立法院財委會上，立委吳秉叡表示，中國大陸經濟近年衰退，人民幣貶值，加上美中貿易戰，大陸這兩年持續緊縮外匯管制，資金匯出中國困難，這是否與大陸過去一心希望在世界財政站一席地，目標牴觸？

楊金龍表示，大陸希望人民幣維持穩定，必須就資本管制方式，讓人民幣穩定；如果嚴格管制要離開大陸的資金，前幾年大陸要讓人民幣國際化的計畫，楊金龍說：「我覺得這會遲延人民幣國際化腳步。」要朝開放的腳步就會拖延下來。

吳秉叡表示，大陸經濟降速，已經來到6~6.5%，甚至有預測機構認為過度樂觀，可能會降到2%以下，大陸官方的數字可信嗎？

楊金龍表示，大陸經濟成長率從前年開始一直下修，到去年6.6%，是28年來最低，再次下修到6% ，基本上符合市場預期，是否降到2％，「目前來看還是很久以後的數字」。

至於大陸官方經濟數據是否可信，很多國際社會和市場都懷疑他的數據，楊金龍表示，他看過有些報告，認為大陸地下經濟還是蠻龐大的，所以經濟數據雖然高估，但很龐大的地下經濟沒算進去．也彌補大陸官方高估的數據。