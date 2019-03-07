親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

很多人不知道！這種情形 周六、周日上班沒加班費

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

陸緊縮外匯管制 楊金龍：會延遲人民幣國際化腳步

2019-03-07 11:22經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

中央銀行總裁楊金龍表示，中國應會延遲人民幣國際化的腳步，尤其中國外匯管制的作法，...
中央銀行總裁楊金龍表示，中國應會延遲人民幣國際化的腳步，尤其中國外匯管制的作法，將拖延其開放進度。 記者胡經周／攝影
分享

面對中國大陸經濟降速，官方加緊外匯管制，中央銀行總裁楊金龍今（7）日表示，大陸管制資本目的是人民幣要到7元兌1美元價位，但管制趨嚴會拖延人民幣國際化腳步。

今日上午立法院財委會上，立委吳秉叡表示，中國大陸經濟近年衰退，人民幣貶值，加上美中貿易戰，大陸這兩年持續緊縮外匯管制，資金匯出中國困難，這是否與大陸過去一心希望在世界財政站一席地，目標牴觸？

楊金龍表示，大陸希望人民幣維持穩定，必須就資本管制方式，讓人民幣穩定；如果嚴格管制要離開大陸的資金，前幾年大陸要讓人民幣國際化的計畫，楊金龍說：「我覺得這會遲延人民幣國際化腳步。」要朝開放的腳步就會拖延下來。

吳秉叡表示，大陸經濟降速，已經來到6~6.5%，甚至有預測機構認為過度樂觀，可能會降到2%以下，大陸官方的數字可信嗎？

楊金龍表示，大陸經濟成長率從前年開始一直下修，到去年6.6%，是28年來最低，再次下修到6% ，基本上符合市場預期，是否降到2％，「目前來看還是很久以後的數字」。

至於大陸官方經濟數據是否可信，很多國際社會和市場都懷疑他的數據，楊金龍表示，他看過有些報告，認為大陸地下經濟還是蠻龐大的，所以經濟數據雖然高估，但很龐大的地下經濟沒算進去．也彌補大陸官方高估的數據。

人民幣楊金龍
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

國泰金CSR再獲肯定 獲頒「亞洲最佳職場報告」優等獎

2019-03-07 12:19

金融科技新挑戰，法遵科技與資安應用的新視野

2019-03-07 12:07

壽險業被匯損嚇到！改變策略降避險比率、到匯市買美元

2019-03-07 10:41

升值2.2分 新台幣開盤30.830元

2019-03-07 09:06

合庫銀行今年擴大徵才 將招募680人

2019-03-07 05:56

外資持有台幣資產 大增

2019-03-07 00:24

一銀120歲 拚四個跨越

2019-03-07 00:24

玉山金五大業務 全面導入AI

2019-03-07 00:23

「保險龍鳳獎」頒獎／富邦 畢業生最嚮往金控

2019-03-07 00:23

「保險龍鳳獎」頒獎／中信金、台壽 獲優等殊榮

2019-03-07 00:23

金融業法遵改善 罰款少了

2019-03-07 00:10

洗錢防制處分 金管會多採糾正

2019-03-07 00:04

吳東進攻少子化商機 璽悅月子中心將貼著傑仕堡發展

2019-03-06 23:51

熱錢燒 兩月湧入2,000億

2019-03-06 23:38

徐振志 掌花旗證研究部

2019-03-06 23:32

具損失吸收能力國際債 納管

2019-03-06 23:25

櫃買前進泰國 招手IPO

2019-03-06 23:25

高檔月子中心璽悅 將隨新光傑仕堡發展

2019-03-06 23:11

想成為高薪MA 元大金：要有財經敏感度及整合能力

2019-03-06 21:50

台銀與奧地利Erste Group Bank AG簽署業務合作備忘錄

2019-03-06 20:08

央行解密 為何外資連2個月大舉匯入新台幣卻波瀾不驚

2019-03-06 19:42

瑞銀稱李克強政府工作報告 陸股食品、旅遊等將受益

2019-03-06 19:01

沒信用卡也可賺回饋 簽帳金融卡有好康

2019-03-06 14:18

優惠來了別猛刷 簽帳金融卡有額度

2019-03-06 14:17

寬量國際將於下周三 宣布台灣先生谷月涵正式加盟

2019-03-06 14:07

元大金今發出MA招募通知 錄取率僅1.6%

2019-03-06 13:16

新台幣午盤貶0.2分 暫收30.849元

2019-03-06 12:16

這保單全台熱賣 但忽略這點…賺了也等於賠了

2019-03-06 09:00

兩招銀行員的「存錢秘技」，讓你輕鬆變有錢

2019-03-04 00:00
看更多

熱門文章

富比世2019億萬富豪排行 郭台銘蟬聯台灣首富

2019-03-06 15:55

快看！一張圖掌握台北有多少超級富豪

2019-03-06 17:18

全球第4多！富比世富豪榜 台灣新增9人

2019-03-06 23:41

央行解密 為何外資連2個月大舉匯入新台幣卻波瀾不驚

2019-03-06 19:42

裕隆嚴陳莉蓮有望接棒嚴凱泰 任海基會董事

2019-03-06 16:22

特斯拉降價奇招 供應鏈暗自竊喜

2019-03-06 18:51

熱錢燒 兩月湧入2,000億

2019-03-06 23:38

很多人不知道！這種情形 周六、周日上班沒加班費

2019-03-07 10:53

無人商店夯 這台咖啡機半年可回收成本

2019-03-07 06:23

三星S10預購熱 台系鏈吃補

2019-03-07 00:54

宏達電2月營收6.3億元月減37.83% 上市掛牌以來新低

2019-03-06 15:26

這家企業真厲害！ 跑到總統府開洗衣店

2019-03-06 15:47

什麼都賣什麼都難賣 台糖沙士喝過嗎？

2019-03-06 14:56

新北簡易都更一張圖看懂 27案已取得適用證明

2019-03-06 15:22

韓國瑜擬推自由經濟示範區 楊金龍：須防制洗錢

2019-03-07 09:49

5+2徵才列車將啟動 首場薪資上看10萬元

2019-03-06 15:19

聽韓國瑜演講完 林伯豐：想遷戶籍到高雄

2019-03-06 15:00

鴻海攻工業互聯網 結盟研華

2019-03-06 14:34

iPhone加速貶值？大陸市場今年第三度降價

2019-03-06 18:35

罕見！去年金管會對金融業罰款竟未達預算 有三大原因

2019-03-06 21:14

谷月涵接班人定案 徐振志升任花旗證券台灣區主管

2019-03-06 22:39

NCC考量國安 擴大禁用陸製設備

2019-03-07 00:09

鴻海結盟研華 攻智慧製造

2019-03-06 23:16

大陸喊降稅 台商未必有利

2019-03-07 00:15

華新科2月營收同期高 第2季台廠稼動率回升

2019-03-06 16:48

產創大減稅！稅損逾200億 保留盈餘稅幾乎免了

2019-03-06 14:43

玉山金五大業務 全面導入AI

2019-03-07 00:23

中華電攜五醫院 打造健康雲

2019-03-06 23:13

元大金今發出MA招募通知 錄取率僅1.6%

2019-03-06 13:16

吳東進攻少子化商機 璽悅月子中心將貼著傑仕堡發展

2019-03-06 23:51

一銀120歲 拚四個跨越

2019-03-07 00:24

合庫銀行今年擴大徵才 將招募680人

2019-03-07 05:56

富比世富豪榜 郭台銘蟬聯台灣首富

2019-03-07 00:30

越捷歡慶婦女節 推240萬張0元起限時優惠機票

2019-03-06 12:59

金融業法遵改善 罰款少了

2019-03-07 00:10

頂級坐月子中心璽悅 7月1日將進駐新板傑仕堡

2019-03-06 16:16

女性撐起半邊天 Airbnb台灣女性房東過半年賺12億

2019-03-06 15:57

富邦金九連霸畢業生最愛！蔡明興：企業決勝關鍵是人才

2019-03-06 17:06

韓國瑜北上會商大老 稱「開餐廳不怕肚子大」

2019-03-06 12:47

聯強攻印尼市場 自建運籌中心啟用

2019-03-06 15:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top