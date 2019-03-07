壽險業被匯損嚇到！改變策略降避險比率、到匯市買美元

2019-03-07 10:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



近期新台幣匯率走勢穩定。 聯合報系資料照 分享 facebook 近期新台幣匯率走勢有多平穩？外匯交易員形容為「一灘死水」。對於新台幣匯率走勢超穩定，中央銀行外匯局局長顏輝煌昨（6）日給了答案：「壽險業避險比例稍微下降，直接進場買美元，使匯市的美元需求增加」，而這正巧與外資匯入力道相互抵銷，形成「供需平衡」，是新台幣匯率比其他貨幣更穩定的關鍵。

新台幣匯率昨日升貶互見，終場小貶0.5分，收在30.852元，總成交量11.235億美元。

金管會統計顯示，外資連兩月淨匯入，累計匯入金額逼近新台幣2,000億元。但外資大舉匯入，新台幣匯率卻文風不動，未見大幅升值，關鍵在於，匯市供需恰好平衡。外資大舉匯入、拋售美元，是供給的一方，而需求源自於國內的進口商、投資人與壽險業的海外投資需求。

顏輝煌昨日表示，除了進口商買匯外，近期主要是投信與壽險業有外國投資需求，且壽險業降低操作Swap（換匯）等避險商品的比重，直接在匯市結匯（買美元）匯出，抵銷了外資匯入力道，使新台幣匯率波動度明顯降低，這顯示新台幣匯率「由市場供需決定」。

據了解，央行外匯存底的組成中，美元占比最高約七成，其他主要為歐元、人民幣、日圓與英鎊等。

央行在業務報告中透露，去年全年買賣匯大致平衡，這也是央行罕見對外公布央行匯市操作情況。

此外，央行持有的美元資產比重高於國際貨幣基金（IMF）公布的全球官方外匯存底貨幣組成（COFER）的美元比重，而全球官方外匯存底組成，美元比重約六成多。