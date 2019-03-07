親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

致詞全文／王金平宣布參選總統 要終結兩岸戰爭

悍然提告！華為控美禁令違憲 員工做咖啡杯望「晚舟早歸航」

壽險業被匯損嚇到！改變策略降避險比率、到匯市買美元

2019-03-07 10:41經濟日報 記者陳美君╱即時報導

近期新台幣匯率走勢穩定。 聯合報系資料照
近期新台幣匯率走勢穩定。 聯合報系資料照
分享
近期新台幣匯率走勢有多平穩？外匯交易員形容為「一灘死水」。對於新台幣匯率走勢超穩定，中央銀行外匯局局長顏輝煌昨（6）日給了答案：「壽險業避險比例稍微下降，直接進場買美元，使匯市的美元需求增加」，而這正巧與外資匯入力道相互抵銷，形成「供需平衡」，是新台幣匯率比其他貨幣更穩定的關鍵。

新台幣匯率昨日升貶互見，終場小貶0.5分，收在30.852元，總成交量11.235億美元。

金管會統計顯示，外資連兩月淨匯入，累計匯入金額逼近新台幣2,000億元。但外資大舉匯入，新台幣匯率卻文風不動，未見大幅升值，關鍵在於，匯市供需恰好平衡。外資大舉匯入、拋售美元，是供給的一方，而需求源自於國內的進口商、投資人與壽險業的海外投資需求。

顏輝煌昨日表示，除了進口商買匯外，近期主要是投信與壽險業有外國投資需求，且壽險業降低操作Swap（換匯）等避險商品的比重，直接在匯市結匯（買美元）匯出，抵銷了外資匯入力道，使新台幣匯率波動度明顯降低，這顯示新台幣匯率「由市場供需決定」。

據了解，央行外匯存底的組成中，美元占比最高約七成，其他主要為歐元、人民幣、日圓與英鎊等。

央行在業務報告中透露，去年全年買賣匯大致平衡，這也是央行罕見對外公布央行匯市操作情況。

此外，央行持有的美元資產比重高於國際貨幣基金（IMF）公布的全球官方外匯存底貨幣組成（COFER）的美元比重，而全球官方外匯存底組成，美元比重約六成多。

台幣匯率壽險業
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

升值2.2分 新台幣開盤30.830元

2019-03-07 09:06

合庫銀行今年擴大徵才 將招募680人

2019-03-07 05:56

外資持有台幣資產 大增

2019-03-07 00:24

一銀120歲 拚四個跨越

2019-03-07 00:24

玉山金五大業務 全面導入AI

2019-03-07 00:23

「保險龍鳳獎」頒獎／富邦 畢業生最嚮往金控

2019-03-07 00:23

「保險龍鳳獎」頒獎／中信金、台壽 獲優等殊榮

2019-03-07 00:23

金融業法遵改善 罰款少了

2019-03-07 00:10

洗錢防制處分 金管會多採糾正

2019-03-07 00:04

吳東進攻少子化商機 璽悅月子中心將貼著傑仕堡發展

2019-03-06 23:51

熱錢燒 兩月湧入2,000億

2019-03-06 23:38

徐振志 掌花旗證研究部

2019-03-06 23:32

具損失吸收能力國際債 納管

2019-03-06 23:25

櫃買前進泰國 招手IPO

2019-03-06 23:25

高檔月子中心璽悅 將隨新光傑仕堡發展

2019-03-06 23:11

想成為高薪MA 元大金：要有財經敏感度及整合能力

2019-03-06 21:50

台銀與奧地利Erste Group Bank AG簽署業務合作備忘錄

2019-03-06 20:08

央行解密 為何外資連2個月大舉匯入新台幣卻波瀾不驚

2019-03-06 19:42

瑞銀稱李克強政府工作報告 陸股食品、旅遊等將受益

2019-03-06 19:01

沒信用卡也可賺回饋 簽帳金融卡有好康

2019-03-06 14:18

優惠來了別猛刷 簽帳金融卡有額度

2019-03-06 14:17

寬量國際將於下周三 宣布台灣先生谷月涵正式加盟

2019-03-06 14:07

元大金今發出MA招募通知 錄取率僅1.6%

2019-03-06 13:16

新台幣午盤貶0.2分 暫收30.849元

2019-03-06 12:16

這保單全台熱賣 但忽略這點…賺了也等於賠了

2019-03-06 09:00

兩招銀行員的「存錢秘技」，讓你輕鬆變有錢

2019-03-04 00:00
看更多

熱門文章

郭台銘七日總裁菜單公布啦 ！午餐最愛吃米粉

2019-03-06 11:53

富比世2019億萬富豪排行 郭台銘蟬聯台灣首富

2019-03-06 15:55

快看！一張圖掌握台北有多少超級富豪

2019-03-06 17:18

央行解密 為何外資連2個月大舉匯入新台幣卻波瀾不驚

2019-03-06 19:42

全球第4多！富比世富豪榜 台灣新增9人

2019-03-06 23:41

裕隆嚴陳莉蓮有望接棒嚴凱泰 任海基會董事

2019-03-06 16:22

特斯拉降價奇招 供應鏈暗自竊喜

2019-03-06 18:51

熱錢燒 兩月湧入2,000億

2019-03-06 23:38

無人商店夯 這台咖啡機半年可回收成本

2019-03-07 06:23

宏達電2月營收6.3億元月減37.83% 上市掛牌以來新低

2019-03-06 15:26

三星S10預購熱 台系鏈吃補

2019-03-07 00:54

這家企業真厲害！ 跑到總統府開洗衣店

2019-03-06 15:47

什麼都賣什麼都難賣 台糖沙士喝過嗎？

2019-03-06 14:56

新北簡易都更一張圖看懂 27案已取得適用證明

2019-03-06 15:22

聽韓國瑜演講完 林伯豐：想遷戶籍到高雄

2019-03-06 15:00

5+2徵才列車將啟動 首場薪資上看10萬元

2019-03-06 15:19

鴻海攻工業互聯網 結盟研華

2019-03-06 14:34

鴻海啟動AI人才招募計畫 邀年輕人挑戰逾百萬年薪

2019-03-06 11:08

iPhone加速貶值？大陸市場今年第三度降價

2019-03-06 18:35

罕見！去年金管會對金融業罰款竟未達預算 有三大原因

2019-03-06 21:14

谷月涵接班人定案 徐振志升任花旗證券台灣區主管

2019-03-06 22:39

NCC考量國安 擴大禁用陸製設備

2019-03-07 00:09

韓國瑜北上演講 與企業代表進行交流

2019-03-06 12:15

華新科2月營收同期高 第2季台廠稼動率回升

2019-03-06 16:48

大陸喊降稅 台商未必有利

2019-03-07 00:15

韓國瑜擬推自由經濟示範區 楊金龍：須防制洗錢

2019-03-07 09:49

元大金今發出MA招募通知 錄取率僅1.6%

2019-03-06 13:16

鴻海結盟研華 攻智慧製造

2019-03-06 23:16

產創大減稅！稅損逾200億 保留盈餘稅幾乎免了

2019-03-06 14:43

中華電攜五醫院 打造健康雲

2019-03-06 23:13

玉山金五大業務 全面導入AI

2019-03-07 00:23

越捷歡慶婦女節 推240萬張0元起限時優惠機票

2019-03-06 12:59

吳東進攻少子化商機 璽悅月子中心將貼著傑仕堡發展

2019-03-06 23:51

女性撐起半邊天 Airbnb台灣女性房東過半年賺12億

2019-03-06 15:57

頂級坐月子中心璽悅 7月1日將進駐新板傑仕堡

2019-03-06 16:16

合庫銀行今年擴大徵才 將招募680人

2019-03-07 05:56

金融業法遵改善 罰款少了

2019-03-07 00:10

富比世富豪榜 郭台銘蟬聯台灣首富

2019-03-07 00:30

韓國瑜北上會商大老 稱「開餐廳不怕肚子大」

2019-03-06 12:47

富邦金九連霸畢業生最愛！蔡明興：企業決勝關鍵是人才

2019-03-06 17:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top