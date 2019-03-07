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合庫銀行今年擴大徵才 共計680人

2019-03-07 05:56聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

又到三月春暖花開時節，各大專院校校園徵才列車紛紛啟動，具有百年歷史的合作金庫銀行，持續重視儲備與培育人才，自4月起將展開第二梯次徵才，招募名額由290人大幅增加到420人，總計今年度共招募680人，報名期間自4月12日起至108年4月24日止，想捧金飯碗的人才動作要快。

合作金庫銀行自前身於1913年成立台灣第一個產業組合起算，迄今已超逾百年歷史，為全台最多分支機構的銀行，對民營企業的放款規模，穩居國內龍頭地位。

去年合作金庫銀行自結稅後盈餘較2017年大幅成長14.43%，達147.50億元，EPS1.63元，皆創歷年新高的佳績。合作金庫銀行目前已有22個海外據點，橫跨歐、亞、美、澳共7個國家，貢獻超逾30%盈餘。

合庫銀行表示，今年將參加台大、政大、清大、成大及台北大學等多所大學所舉辦的校園徵才活動，並首次於舉辦徵才說明會，由董事長雷仲達親自帶領同仁進入校園，為應屆畢業生剖析金融產業的未來發展趨勢，與學生展開對談，邀請學生加入合庫。

為吸引更多優秀年輕菁英進入合庫銀行，合庫表示，今年第二梯次的招募活動，將招募40名儲備菁英。其餘需才類組則有：一般金融人員204人，理財人員60人，助理理財人員15人，資訊電金人員35人，法遵法務人員10人，外匯人員29人，非商科金融人員10人，廣告設計、消防及弱電人員3人，以及客服人員6人。

合庫銀行表示，為延攬特定地區具金融經驗的人才，以落實提供在地金融服務的精神，針對花蓮、台東、澎湖等3地區，另設專區招募8人。

合庫徵才活動
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