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吳東進攻少子化商機 璽悅月子中心將貼著傑仕堡發展

2019-03-06 23:51經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

新光金控暨新光人壽董事長吳東進搶攻少子化商機，新光集團已與全台最大月子中心璽悅成立合資公司，除了有機會賺取每年9至10%的投報率，璽悅未來發展也將跟著傑仕堡走。

傑仕堡是新光人壽持有，專走高檔出租路線的建物品牌；璽悅月子中心目前收費每房每日8,000至1.9萬元，也是走高檔路線，雙方攜手，有利開拓高資產客群。

新光人壽持有的新板傑仕堡，共有三棟大樓，璽悅租下A棟的三個樓層，將在今年7月1日入駐，這也是璽悅繼承租天母傑仕堡後，再次成為新壽的房客，吳東進6日出席記者會，親自為璽悅造勢。

吳東進說，璽悅是全台最大的月子中心，目前有六個館、合計110幾床，加上將於7月開幕的55床，總床數將超過165個。而全台灣單點床數最多、設備最好的地方，就在板橋館。

吳東進說，新光集團充分展現共享經濟效益，璽悅打算與銀廚餐廳合作，由五星級飯店主廚攜手營養師研發養生月子餐，銀廚已承租新板傑仕堡A棟一樓店面，今年5月就會開幕。

新板傑仕堡B棟三樓的水療池、游泳池等公共設備，除了給樂齡宅的租戶用，也可以給孕婦用。另外，親友想看剛出生的寶寶，可入租樂齡宅，有174間，免除兩地奔波之苦。而在共享經濟效益下，預估新板傑仕堡的會員數將快速衝高。

璽悅國際董事長莊盛全也說，新壽持有的傑仕堡，為國內頂級出租公寓的代名詞；璽悅月子中心收費，目前每房每日8,000至1.9萬元，算是高檔路線，兩者堪稱「雙高」結盟。

莊盛全說，新光集團已與璽悅成立合資公司新禧悅，新壽未來還有水漾傑仕堡、見潭傑仕堡等要落成，雙方將透過股權結盟深化業務合作，璽悅的發展會跟著傑仕堡走。

他並表示，璽悅目前毛利大約三成多，每年營收三、四億元，入租新板傑仕堡後，可望增加至四、五億元。月子中心是高現金流量的生意，「現在不景氣，壽險公司無處可投資，新光投資我們非常正確」。

新光金控董事長吳東進。(本報系資料庫)
新光金控董事長吳東進。(本報系資料庫)
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