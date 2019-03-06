高檔月子中心璽悅 將隨新光傑仕堡發展

2019-03-06 23:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



璽悅國際董事長莊盛全6日表示，璽悅月子中心與新光集團的合作，已從房客與房東關係，轉變成股權合作夥伴，股權合作有助深化彼此的業務合作；未來，璽悅月子中心的發展將會跟著新光傑仕堡走。

傑仕堡是新光人壽持有，專走高檔出租路線的建物品牌；璽悅月子中心目前收費每房每日8,000至1.9萬元，也是走高檔路線，雙方攜手，有利開拓高資產客群。

所謂股權合作，莊盛全解釋，璽悅月子中心的自然人股東，已與新光集團的高階經理人，成立名為新禧悅的合資公司，新禧悅的股本將增至1,500萬至2,000萬元，新光集團旗下法人機構將參與增資。

1969年次、曾任新光醫院婦產科主治醫師的莊盛全，是璽悅月子中心的創辦人，成立13年來，已開設六個中心，其中一處位於天母傑仕堡，房東是新光人壽。

璽悅月子中心目前有110幾床，今年7月1日將在新板傑仕堡開設分館，璽悅板橋館有55床，屆時床位將增至逾165床，每年營收也將從三、四億元增至五、六億元。

莊盛全說，月子中心是重資產行業，一家店裝潢費5,000萬到1億元跑不掉，與新光集團展開股權合作後，新光人壽願意出裝潢費，月子中心不必籌資或跟銀行借錢，得以從重資產變輕資產。

新光集團投資璽悅也有好處，璽悅的經營情況良好，每年毛利大約三成。一般而言，投資台灣的月子中心，保守一點講，三到五年就可以回收本金。而且，投資報酬率長期穩定，每年投報率平均有9~10%。

莊盛全說，新光人壽未來還會蓋新的傑仕堡，游泳池、健身房、麻將室等等，除了給傑仕堡的房客用、給銀髮族用，也可以給月子中心的孕婦用，雙方資源可以共享。