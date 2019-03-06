想成為高薪MA 元大金：要有財經敏感度及整合能力

2019-03-06 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



校園徵才季開跑，各金融業不僅大舉徵才，也開出儲備幹部（MA）職缺，若能入選，可接受完整培訓及養成，有如搭上加薪及升遷的雲霄飛車。究竟金控選才有何條件？元大金控發言人陳修偉指出，專業知識只是基本能力，要獲選為MA，必須要有財經專業敏感度及整合能力。

元大金控MA專案已經實施八年，每次招募都收到上千張應試函件，但錄取率僅1.6%，累計至今已培訓出百位MA。錄取MA不僅起薪6萬、年薪百萬，最快兩年可外派，晉升一級主管只要一半的時間。元大金舉例，一位年僅36歲的MA，僅以八年的時間就當上元大證券綜合企畫資深經理，比部門平均年齡還年輕。

陳修偉表示，人才與經營息息相關，人才的晉用要配合集團的需求，元大金在證券、投信、期貨等方面長期居市場龍頭地位，元大金要「穩固核心、驅動成長」，穩固龍頭地位，國際化是重點中的重點，海外業務拓展要深耕佈局才能開花結果，台灣經驗不一定用得上。

他指出，專業知識可以透過MA培訓來養成，業務經營及管理不是懂專業就行，必須有財經專業敏感度及整合的能力，具有業務發展的策略性視野，才具有潛力，可以成為企業栽培的MA。

元大金人資長張曉耕表示，元大金控MA專案為儲備幹部規畫2年半的培訓課程，通過部門歷練及專案執行，厚植專業根基、累積實務經驗。

為培養專業思維，會邀請旗下證券、銀行、人壽、期貨、投信等公司總經理，為MA分析市場競爭態勢及營運策略，建構企業營運決策邏輯及國際視野。表現優異的儲備幹部有機會派駐海外，提供多元發展管道發展。元大金控海外據點包括韓國、香港、泰國、上海、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨等，現階段50%海外據點都有儲備幹部派駐。