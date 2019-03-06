親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「寶島時代村」確定復活 狂吸200人投履歷搶當村民

18年後，東港黑鮪與台灣燈會的交會

想成為高薪MA 元大金：要有財經敏感度及整合能力

2019-03-06 21:50聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

校園徵才季開跑，各金融業不僅大舉徵才，也開出儲備幹部（MA）職缺，若能入選，可接受完整培訓及養成，有如搭上加薪及升遷的雲霄飛車。究竟金控選才有何條件？元大金控發言人陳修偉指出，專業知識只是基本能力，要獲選為MA，必須要有財經專業敏感度及整合能力。

元大金控MA專案已經實施八年，每次招募都收到上千張應試函件，但錄取率僅1.6%，累計至今已培訓出百位MA。錄取MA不僅起薪6萬、年薪百萬，最快兩年可外派，晉升一級主管只要一半的時間。元大金舉例，一位年僅36歲的MA，僅以八年的時間就當上元大證券綜合企畫資深經理，比部門平均年齡還年輕。

陳修偉表示，人才與經營息息相關，人才的晉用要配合集團的需求，元大金在證券、投信、期貨等方面長期居市場龍頭地位，元大金要「穩固核心、驅動成長」，穩固龍頭地位，國際化是重點中的重點，海外業務拓展要深耕佈局才能開花結果，台灣經驗不一定用得上。

他指出，專業知識可以透過MA培訓來養成，業務經營及管理不是懂專業就行，必須有財經專業敏感度及整合的能力，具有業務發展的策略性視野，才具有潛力，可以成為企業栽培的MA。

元大金人資長張曉耕表示，元大金控MA專案為儲備幹部規畫2年半的培訓課程，通過部門歷練及專案執行，厚植專業根基、累積實務經驗。

為培養專業思維，會邀請旗下證券、銀行、人壽、期貨、投信等公司總經理，為MA分析市場競爭態勢及營運策略，建構企業營運決策邏輯及國際視野。表現優異的儲備幹部有機會派駐海外，提供多元發展管道發展。元大金控海外據點包括韓國、香港、泰國、上海、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨等，現階段50%海外據點都有儲備幹部派駐。

此外，本計畫提供更多機會參與公司大型專案及重要任務，快速充實各方面專業能力，擁有寬廣的發展空間、能見度及晉升機會。即便在校所學非財務金融相關的跨界人才，透過訓練與團隊合作，也可在此找到屬於自己的舞台。

元大金控主管過去在徵才博覽會上合照。圖／元大金控提供
元大金控主管過去在徵才博覽會上合照。圖／元大金控提供
分享

元大金控期貨徵才
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

台銀與奧地利Erste Group Bank AG簽署業務合作備忘錄

2019-03-06 20:08

瑞銀稱李克強政府工作報告 陸股食品、旅遊等將受益

2019-03-06 19:01

沒信用卡也可賺回饋 簽帳金融卡有好康

2019-03-06 14:18

優惠來了別猛刷 簽帳金融卡有額度

2019-03-06 14:17

寬量國際將於下周三 宣布台灣先生谷月涵正式加盟

2019-03-06 14:07

元大金今發出MA招募通知 錄取率僅1.6%

2019-03-06 13:16

新台幣午盤貶0.2分 暫收30.849元

2019-03-06 12:16

新台幣早盤由貶轉升0.7分

2019-03-06 10:33

新台幣開盤貶0.5分 為30.852元

2019-03-06 09:21

這保單全台熱賣 但忽略這點…賺了也等於賠了

2019-03-06 09:00

名家觀點／善用回台資金 建設金融業

2019-03-06 01:21

街口支付執行長胡亦嘉兼掌華頓投信 金管會說NO

2019-03-06 00:18

台版餘額寶起跑 基金業利多

2019-03-05 23:39

央行利率 預估連11凍

2019-03-05 23:30

電支業：買基金要跟買便當一樣方便

2019-03-05 23:30

投信業：台版餘額寶為業界帶來大商機

2019-03-05 23:28

國銀 元月獲利成長12%

2019-03-05 23:17

央行政策偏鴿 短期不升息

2019-03-05 23:14

薪資揭露 擴及未掛牌金融業

2019-03-05 23:12

台幣匯率 傾向動態穩定

2019-03-05 23:12

純網銀時代 勤業眾信：資安需加強

2019-03-05 19:35

台新融資租賃 連續第二年獲對岸頒獎肯定

2019-03-05 17:18

國票金宣示 打價值戰不打價格戰

2019-03-01 01:03

樂天：申設純網銀 有三優勢

2019-03-01 01:03

兩招銀行員的「存錢秘技」，讓你輕鬆變有錢

2019-03-04 00:00
看更多

熱門文章

這保單全台熱賣 但忽略這點…賺了也等於賠了

2019-03-06 09:00

郭台銘七日總裁菜單公布啦 ！午餐最愛吃米粉

2019-03-06 11:53

台糖量販店每年虧3億 驚爆董座年終獎金高達125萬元

2019-03-06 10:32

富比世2019億萬富豪排行 郭台銘蟬聯台灣首富

2019-03-06 15:55

DRAM價看跌三成 業者受創

2019-03-06 00:51

台糖量販店每年虧3億元 傳家樂福將接手

2019-03-05 22:25

快看！一張圖掌握台北有多少超級富豪

2019-03-06 17:18

核四履約爭議 國際仲裁…台電判賠奇異49億元

2019-03-06 00:08

裕隆嚴陳莉蓮有望接棒嚴凱泰 任海基會董事

2019-03-06 16:22

新聞眼／核四38年頻追加預算 這回再添糊塗帳

2019-03-05 23:53

工具機展 大陸採購團下單

2019-03-05 23:25

台企銀：股利「今年會更好」還有「秘密武器」

2019-03-06 05:53

央行解密 為何外資連2個月大舉匯入新台幣卻波瀾不驚

2019-03-06 19:42

台版餘額寶起跑 基金業利多

2019-03-05 23:39

宏達電2月營收6.3億元月減37.83% 上市掛牌以來新低

2019-03-06 15:26

蘋果推小手機 有利供應鏈

2019-03-06 00:54

這家企業真厲害！ 跑到總統府開洗衣店

2019-03-06 15:47

特斯拉降價奇招 供應鏈暗自竊喜

2019-03-06 18:51

漢翔工會盼總經理留任 免外界質疑影響訂單

2019-03-06 08:46

五種特質人才…企業最愛

2019-03-05 23:20

三角貿易課稅 有兩種方式

2019-03-05 23:59

家樂福擬吃下台糖量販事業 最快4月拍板

2019-03-06 02:19

2025電價漲3成？ 江宜樺：實際大概漲45%

2019-03-05 23:41

我4成出口銷對岸…陸下修GDP 衝擊台灣產業

2019-03-06 01:07

什麼都賣什麼都難賣 台糖沙士喝過嗎？

2019-03-06 14:56

愛地雅轉投資 虧損9億

2019-03-05 23:20

DRAM業者獲利回溫…要等下半年

2019-03-06 00:49

面板雙虎獵才 今年徵1,500人

2019-03-05 23:20

鴻海啟動AI人才招募計畫 邀年輕人挑戰逾百萬年薪

2019-03-06 11:08

聽韓國瑜演講完 林伯豐：想遷戶籍到高雄

2019-03-06 15:00

台電判賠奇異49億 經部：不會反映在電價

2019-03-06 10:39

核四履約爭議判賠1.58億美元 台電不排除撤仲

2019-03-05 22:21

巴克萊推估：貿易協議 重創台日韓出口

2019-03-06 00:39

陸下修GDP成長 台有震波

2019-03-06 00:26

玉山金法說會給成績單 連續七年獲利創新高

2019-03-06 17:26

5+2徵才列車將啟動 首場薪資上看10萬元

2019-03-06 15:19

韓國瑜北上演講 與企業代表進行交流

2019-03-06 12:15

街口支付執行長胡亦嘉兼掌華頓投信 金管會說NO

2019-03-06 00:18

iPhone加速貶值？大陸市場今年第三度降價

2019-03-06 18:35

投信業：台版餘額寶為業界帶來大商機

2019-03-05 23:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top