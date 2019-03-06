陸上市券商2月業績亮麗

2019-03-06 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



陸股今天收盤後，有18家上市券商公布2月業績快報，淨利潤超過人民幣1億元的有13家，淨利潤比去年同期增長4倍的超過8家。

券商類股近兩日股價表現搶眼，今天開盤後快速走高，財通證券封漲停，中信建投、浙商證券、華林證券、華安證券等紛紛跟漲。臨近尾盤，券商股集體拉升，華安證券封漲停，第一創業、天風證券、國盛金控、華西證券均漲超6%。

消息面上，科創板加速推動的利多政策，使證券股估值出現一定向上空間。

綜合陸媒報導，已公佈業績快報的18家券商，2月合計實現營收人民幣107.2億元，淨利潤達47.65億元。和前兩個月營收業績相比，券商的經營狀況正在明顯好轉。

華爾街見聞報導，國泰君安2月營收15.95億元，年增114.55%；淨利潤9.28億元，年增193.61%。與此同時，中信證券營收17.6億元，年增90.59%；淨利潤8.15億元，增174.7%。國泰君安獲利在18家券商中最高，中信證券位居第二；在營收方面，中信證券居18家之冠，國泰君安次之。

此外，西部證券2月營收同比增速最大，達5824.68%，當月公司實現營收2.82億元； 淨利潤有1.36億元。緊跟其後的是興業證券，2月營收年增2193.66%，為7.67億元；淨利潤3.18億元，年增383.13%。

今年1月，淨利潤最高的是中信證券，實現7.41億元的淨利潤，增長17.05%；國泰君安當月實現3.9億元淨利潤，比去年同期下滑35.95%。如果考慮2月的春節假期因素，券商2月日均利潤的回暖現象明顯。

去年12月，34家上市券商中，有12家營收增速為負；15家淨利潤增速為負，如今業績一掃陰霾。