罕見！去年金管會對金融業罰款竟未達預算 有三大原因

2019-03-06 21:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會去年對金融業的罰款收入未達預算目標，創近七年來首見，也是金管會成立以來少見情況，主要有三大原因，包括裁罰措施多元化，不再只有罰錢，及金管會主委顧立雄前年上任後重罰金控業者，業者皮繃緊了。

根據金管會資料，去年金管會編列的罰款收入預算是1億9,886萬元，但最新出爐的決算金額只有1億9,828萬元，比預算數少了0.29%。

多年來，金管會的罰款收入，多是實際執行的決算數，超過預算數，去年這種情況相當少見，上次是2011年。

金融業者回憶，2010年8月底，被視為「除弊重於興利」的金管會主委陳裕璋，首度與金控及銀行負責人座談時，業者當場反映金管會處分太重，而且把舊案都拿出來處分。

陳裕璋當場承諾檢討，強調金管會與業者是夥伴關係；後來金管會也修改規定，對「自首」的金融機構，從寬裁罰。使得2011年，實際收到的罰款收入金額，首度比預算金額少。

去年金管會並沒有採取自首從寬作法，為何再度出現實際罰款收入比預算數少？金管會官員說明，去年銀行、保險及證期三個局的罰款收入，主要是銀行局部分沒有達到預算數，因銀行局主管的金控及銀行，內控及法遵愈來愈好，違規情況減少了。

知情官員進一步分析，原因主要有三大項，包括第一，業者的內控及法遵確實做得比較少，使得去年沒有什麼大型弊案，罰款收入相對減少。

最近幾年，幾乎每年都有一些大型裁罰案，一口氣會處罰很多家銀行，像前年的慶富案，及2016年及2015年的TRF案等。

而顧立雄在2017年9月上任後，12月就重罰中信金，宣示重視法遵、公司治理，也讓業者皮繃緊，去年未見重大弊案。

第二，裁罰措施多元化，除了罰錢，也會使用糾正、函請改善、警告、限制業務、解除董事或經理人職務等其他措施。像違反洗錢防制規定，有不少案件的處分都是糾正。

官員強調，監理的重點，不在重罰，而是要能改善缺失。

第三，洗錢防制罰鍰尚未提高。過去金融機構違反洗錢防制法規定，罰鍰是5萬元到100萬元，去年11月修法後，才提高到50萬元到1,000萬元。

由於去年處分的違規案件，違規時間可能更早，依當時的罰鍰相對低。