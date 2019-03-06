央行解密 為何外資連2個月大舉匯入新台幣卻波瀾不驚

2019-03-06 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



中央銀行今天公布今年2月底外匯存底金額為4639.35億美元，較1月底增加8.92億美元，連4個月創歷史新高。央行外匯局局長顏輝煌表示，主要是外匯存底投資運用收益，使外匯存底增加。

不過，外匯存底的組成包括美元及非美元資產，因2月歐元、日圓、英鎊等貨幣對美元貶值，折計美元後的金額減少，抵銷了外匯存底的運用收益。

今年以來外資匯入，外資持續買超台股，2月台股上漲4.6%，使外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計3624億美元，外資持有股債及存款約當外匯存底的78％，較1月底上升4個百分點。

據金管會最新統計，2月外資大舉淨匯入33.58億美元，約折合1036元台幣，已是第2個月連續淨匯入，今年前2月累計已淨匯入63.68億美元，約1964億元台幣。

央行分析，美國經擴張性財政政策效益逐漸消退、聯邦政府部分停擺，歐洲與中國大陸等主要經濟體經濟成長走緩，英國脫歐與美中貿易協商不確定性增加及金融情勢趨緊，市場解讀Fed對未來利率的看法偏鴿派。加上近期美中貿易協商偏正面，投資人風險偏好增加，使資金再度投入新興市場。

外資大舉匯入，但為何新台幣對美元匯率仍平穩無波、波瀾不驚？顏輝煌說，除了進口商買匯外，主要是因投信與壽險業有外國投資需求且降低避險比重，資金大量匯出投資，抵銷了外資匯入的力道，使新台幣匯率波動低，「由市場供需決定」。

央行外匯存底的組成中，美元占比最高約七成，其他主要為歐元、人民幣、日圓、英鎊等，主要貨幣的匯率變動，也會影響外匯存底增減。

央行表示，在考量流動性、安全性及收益性等原則下，會適時評估國際金融情勢發展，動態調整外匯存底的投資組合。目前央行持有的美元資產比重高於國際貨幣基金（IMF）公布的全球官方外匯存底貨幣組成（COFER）的美元比重。