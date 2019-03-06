合庫銀擴大徵才680人 儲備菁英年薪近百萬

2019-03-06 19:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



擁抱金飯碗的機會來了。具有百年歷史的合作金庫銀行，在董事長雷仲達指示下，今年1月初除率先金融同業辦理第一梯次徵才260人外，配合校園畢業季來臨，自4月起將展開第二梯次徵才，並加碼將原訂招募名額由290人大幅增加到420人，總計今年度共招募680人，其中儲備菁英年薪可達近百萬元。

為吸引更多優秀年輕菁英進入該行，合庫銀第二梯次的招募，預計將儲備菁英招募名額由前次的25人，大幅提高到40人；合庫銀主管指出，一旦試用合格，儲備經營的月薪為47,800元，因公股行庫年終獎金至少4.6個月，再加上超盈餘獎金與員工酬勞金等，年薪高達近百萬元。

至於一般金融人員，月薪為35,400元，加上年終獎金等，年薪也有75萬元的水準。

2011年合庫銀行轉型成立金控，百年老店變身成了最年輕的金控公司，近年來為加速年輕化，及因應金融服務內涵的多元與轉型及海外繼續拓展等需要，亟需各類菁英的加入，以厚植人力資本。合庫銀今年大規模招募新血，將委託財團法人金融研訓院辦理甄試事宜，報名期間自4月12日起至4月24日止。

據了解，本次招募的人員包括：一般金融人員204人，理財人員60人，助理理財人員15人，資訊電金人員35人，法遵法務人員10人，外匯人員29人，非商科金融人員10人，廣告設計、消防及弱電人員3人以及客服人員6人，另為延攬特定地區具金融經驗的人才，以落實提供在地金融服務的精神，針對花蓮、台東、澎湖等地區，將另設專區招募8人，所以本次徵才總計23類組，合計420人，招募類別多元、名額眾多、區域廣闊遍及全台且應屆畢業生得先行報考，預計將會成為應屆畢業新鮮人及轉職人員的最佳選擇。

2018年合庫銀稅後純益較前年大幅成長14.43%，達147.5億元，EPS1.63元，皆創歷年新高。合庫銀目前已有22個海外據點，橫跨歐、亞、美、澳共七個國家，海外貢獻超過30%盈餘。