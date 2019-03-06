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瑞銀稱 李克強政府工作報告 陸股食品、旅遊等將受益

2019-03-06 19:01聯合報 記者林則宏╱即時報導

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺針對大陸國務院總理李克強5日發表的政府工作報告提出，將受益的行業主要有：食品飲料與必需消費品（精準扶貧）、旅遊（發展壯大旅遊產業），汽車（穩定汽車消費）。

將面臨負面影響的行業包括：獨立發電商（一般工商業平均電價再降低10%）、電信運營商（中小企業寬頻平均資費再降低15%，行動網路流量平均資費再降低20%以上）。

高挺在6日發布的最新研究報告指出，今年大陸政府的工作報告指出，今年經濟發展的預期目標是國內生產總值（GDP）增長6%－6.5%，城鎮登記失業率4.5%以內，居民消費價格漲幅3%左右。

報告首次將就業優先政策置於宏觀政策層面。除了提出穩健的貨幣政策要鬆緊適度，李克強還表示，積極的財政政策要加力提效（赤字率從去年2.6%提高到今年2.8%），並要求繼續打好「三大攻堅戰」（結構性去槓桿、精準脫貧和汙染防治）。

此外，今年大陸的政府工作報告還指出，今年全年要減輕企業稅收和社保繳費負擔近人民幣2兆元，超出市場此前預期。

高挺預期，今年大陸增值稅總稅負可能減少約人民幣8,500億元。估計A股上市公司繳納的增值稅總額將減少1,900億元左右。定價能力較強的公司預計將節省更多稅款，從而增強其盈利能力。化工、建築材料、房地產和汽車類股更有可能從中獲益。

另，政府工作報告提出要下調養老保險單位繳費比例4個百分點至16%。高挺及其研究團隊估算，此次繳費比例下調可能提升全部A股盈利1.6%（非金融類股提升2.2%）。淨利率和ROE提升幅度最大的類股將包括軍工、電信、電腦和休閒服務。按利潤百分比增幅計算，軍工、電信和採掘排名居前。

對於整體A股市場，報告建議，在戰術上超配銀行、食品飲料、鐵路設備、可再生能源、核電運營商、免稅和機場。

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺。（瑞銀／提供）
瑞銀證券中國首席策略分析師高挺。（瑞銀／提供）
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