台銀與奧地利第一大銀行Erste Group Bank AG 簽署MOU

2019-03-06 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台灣銀行為深化與同業合作及加強歐陸業務發展，今（6）日與奧地利第一大銀行Erste Group Bank AG簽署業務合作備忘錄(MOU)。台奧兩大銀行締盟，有助於台銀深入掌握中歐及東歐市場商情，並透過Erste Group Bank在歐陸網路，有效鋪展跨境金融服務平台，以提升對歐陸地區台商客戶的金融服務，並在授信、貿易融資及國際金融業務等多面向領域強化合作關係，發揮優勢互補功能，共創雙贏。

Erste Group Bank AG成立於1819年，為奧地利第一大金融集團，於中歐及東歐地區擁有龐大客戶群及綿密的營運網絡，為歐陸指標性金融機構。台灣銀行為台灣資產規模第一大銀行，存、放業務於台灣銀行業居冠，並長期蟬連台灣國內聯合授信主辦行與管理行業務之首位。

台銀董事長呂桔誠致力國際業務發展，去年5月赴德國主持法蘭克福辦事處開幕儀式期間，兼程拜會Erste Group Bank，奠立雙方深化合作共識，成就本次MOU簽署。該行對本次與台灣銀行締約結盟高度重視，特由該行董事Jozef Sikela及其旗下子行Erste Bank Austria 董事長Stefan Dörfler來台，與呂桔誠共同簽署合約，不僅為兩行合作奠定堅實基礎，更象徵台奧金融關係深化的新里程碑。

台銀在呂桔誠領導下，以實現「建構領導銀行、佈局全球市場」新願景，近二年海外網點從位於9個國家的13個據點，快速開展為位於13個國家的18個據點，目前尚正籌設越南胡志明市、印尼雅加達及馬來西亞吉隆坡辦事處，國際布局漸趨完整。