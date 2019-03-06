國壽去年24歲以下業務新登錄人數 成長過半

2019-03-06 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國泰金榮獲全台財金保險系所畢業生進行最嚮往金控、人壽內外勤特優等票選四冠王肯定。國泰人壽表示，近年來協助實踐斜槓青年夢想，刷新品牌形象。使得國泰人壽2018年20-24歲業務新登錄人數成長率逾五成，創下近年新高。

由《現代保險教育事務基金會》主辦「第25回全國財金保險系所畢業生就業意願」大調查結果暨第8屆「保險龍鳳獎」頒獎典禮於今〈6〉日揭曉，獎項針對全台財金保險系所畢業生進行最嚮往企業票選。國泰榮獲最嚮往的金控公司「特優」、最嚮往的壽險公司內勤組「特優」、最嚮往的壽險公司外勤組「特優」及最嚮往的產險公司「優等」等合計四項大獎肯定。

國壽表示，國泰人壽為了協助年輕人探索適性職涯生活，積極舉辦各類活動與計畫，例如體驗各類職人生活的「百工日記」挑戰賽、參與壽險業務工作內容的「夢想直販所」及「業務菁英實習計畫」，並透過「Young高登計畫」協助有志成為業務幹部與業務菁英的年輕人，成就自我。

國壽亦推出學生業專制度，提供豐沛的學習資源、多元的福利及積點獎金，輔導同學學習財經專業知識並考取相關金融證照，在求學階段即能快速累積職場競爭力，目前已有超過2,200位同學參與。

對內部員工，國壽提供健全的培訓計畫及福利制度，更藉由舉辦「夢想家」活動鼓勵員工勇敢作夢，發揮工作以外專長與熱忱，在公司內實踐斜槓青年的夢想，刷新外界對金融業的刻板印象，展現創新的品牌形象。

另外，國泰金控亦積極投入企業社會責任永續經營，並透過產業長期實習計畫、CSR接班人研習營、協辦贊助簡報比賽活動；與四所大學共同舉辦智齡課程，為高齡福祉設計產品，深入校園扎根永續理念。