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破功了！老外困惑的台灣人常用密碼「ji32k7au4a83」

台灣人壽 財金保險系所畢業生就業最愛企業

2019-03-06 18:08經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

由現代保險教育事務基金會舉辦的第25回「全國財金保險系所畢業生就業意願」大調查結果出爐，並於今（6）日假台北寒舍艾美酒店舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，中信金控及其子公司台灣人壽雙雙獲獎，得到畢業生的青睞，中信金控獲頒「金控組優等」，台灣人壽則拿下「壽險公司外勤組優等」及「壽險公司內勤組優等」兩項殊榮。

台灣人壽副總經理高鶯娟代表出席領獎時表示，打造客戶導向、最佳客戶體驗的經營模式是台灣人壽的發展策略主軸之一，在金控的數位資源下，已全面啟動保險科技應用來優化客戶體驗，提升客戶滿意度及作業效率。在數位金融服務浪潮下，內、外勤員工是第一線實現客戶服務體驗最重要關鍵。

台灣人壽重視員工數位技能的提升、積極作育人才，提供紮實的培訓系統及完整學習課程協助員工打造最強競爭力及生涯規畫，並提供最佳員工福利，這些就是校園學子想成為台灣人壽一份子的原因，也成為今年拿下保險龍鳳獎「壽險公司外勤組優等」及「壽險公司內勤組優等」的最大助力。

每年3月正是校園徵才季開跑，各大金控都會開出3萬~5萬個職缺，台灣人壽也將於3月9日在台大舉辦首場校園博覽會活動。台灣人壽今年在數位金融人才的需求大增，不但對保險數位規畫及IT專才求才若渴，精於投資分析人才也是急欲網羅的對象。

在業務員方面，台灣人壽全力打造具數位化能力，高專業、高產能的業務團隊，不僅建構數位化學習環境，並研發出領先業界的數位行銷工具，以提升業務人員專業與行銷技巧，並強化其數位化工具之運用，今(2019)年將積極招募1,800位業務人力，希望網羅各領域好手。

保險業是一個需要高度專業，有人、有溫度地去提供客戶服務的行業，這也是保險從業人員之價值所在，未來，台灣人壽仍會以「財金保險系所畢業生最嚮往壽險公司」自許，視員工為家人，努力營造健康友善職場環境，並致力推動企業志工文化，打造客戶心中的壽險第一品牌。

中國信託金控與台灣人壽蟬聯現代保險教育事務基金會所舉辦2019全國財金保險畢業生...
中國信託金控與台灣人壽蟬聯現代保險教育事務基金會所舉辦2019全國財金保險畢業生最嚮往的金控與保險業「保險龍鳳獎」殊榮，由台灣人壽高鶯娟副總經理(右)代表領獎，從保險局副局長王麗惠手中接下獎牌。台灣人壽/提供
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