玉山金法說會給成績單 連續七年獲利創新高

2019-03-06 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



玉山金今（6）日舉行法人說明會，會前總經理黃男州公布佳績，2018年稅後純益連續七年新高，年成長15.9％，每股稅後純益1.58元，今年前2月自結獲利年成長10.2％，也創同期歷史新高，繳出亮麗成績單。

因獲利佳，法人估計玉山金今年股利有機會比去年好。以玉山金過去每年盈餘分配率八到九成計算，去年股利配發1.23元，今年有機會挑戰1.3元。

但因玉山金尚在成長階段，今年現金與股票股利應會維持去年各半水平。根據統計，玉山金2017、2018年都配發1.23元股利。

黃男州強調，所有股利政策都必須經過董事會提報，但去年獲利的確比前年佳，玉山金也會希望盡可能將能發的發給股東。

黃男州指出，去年玉山創造了五個第一：子公司玉山銀股東權益報酬率(ROE)11.23%為金控旗下銀行第一名、總存款增量、外幣存款增量以及外幣存款成長率全部都是第一名、國內消費者貸款成長率14.4%也是全國第一名。

玉山金控全年淨收益491.8億元，較去年成長6.7%，主因來自跨境與科技策略帶動，放款成長同時保持優良的資產品質，不良資產比率(NPL) 0.23%，銀行總手續費收入則為市場第三名，財管手收全年仍維持4.5%成長率，優於市場平均水準。

展望今年，黃男州指出，國際金融情勢動盪，英國脫歐風險以及中國景氣放緩等，都會影響到台灣表現，但預期台灣今年境內投資動能佳，玉山金目標要提升海外獲利，從目前占比16％，提高到未來20％。