富邦金九連霸畢業生最愛！蔡明興：企業決勝關鍵是人才

2019-03-06 17:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



富邦金控九連霸財金保險系所畢業生心中最嚮往的企業榜首！富邦金控董事長蔡明興表示，很高興富邦金控再度獲得年輕菁英的青睞與肯定，九度蟬聯畢業生最嚮往的金控公司。

富邦金控深信，成就企業高峰的決勝關鍵就是人才，隨著持續拓展版圖、因應數位轉型趨勢，今年富邦金控旗下各子公司也積極招募新血，合計招募需求逾6,800人。

現代保險教育基金會今（6）日公佈2019年「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」結果，並舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，富邦金控九度蟬聯全國財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，旗下子公司富邦產險、富邦人壽也再度蟬聯產險公司組、壽險公司外勤組與內勤組「最嚮往的產、壽險公司」，共同連續九度囊括「四冠王」大獎，顯示富邦金控永續經營與人才培育的努力深受年輕菁英一致肯定。

董事長蔡明興說，富邦金控去年首度入選《財星（Fortune）》全球500大企業（Fortune Global 500），與國際標竿企業並駕齊驅，並連續十年勇奪金控每股獲利龍頭。

富邦金控持續深化大中華地區金融服務，在兩岸三地擁有最完整的金融服務平台，同時積極佈局亞洲市場，2018年正式取得韓國現代人壽控制權並更名為「富邦現代人壽」，「亞洲盃」佈局再創新里程碑。

富邦金控以計畫性的人才培育方案與完備的數位學習資源，發展員工專業能力，不僅激勵員工自我成長，更使員工能隨時因應環境變化提升專業力，與公司一同向上成長，同時持續推動友善職場環境，以打造幸福企業為重要目標，希望號召勇於面對挑戰的各界新秀菁英加入，共同朝「成為亞洲一流的金融機構」的願景邁進。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，很榮幸九度勇奪「保險龍鳳獎」冠軍，顯示富邦人壽在人才培育上的耕耘，深獲年輕族群信賴與肯定。隨著新進業務夥伴年齡漸趨下降，身為數位原生世代的他們，對於金融科技的運用游刃有餘，富邦人壽打造「行動業務員3.0」、「雲端學習中心」等工具，幫助同仁提供有溫度、有效率的保戶服務，且能隨時隨地擁有專業的學習資源。

富邦產險也蟬聯最嚮往產險公司，陳俊伴表示，富邦產險連續37年穩居市場龍頭，2018年市佔率23.4%，屢獲國內外多項大獎肯定。除了在台灣深耕有成外，海外於中國大陸、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞及印尼皆設有服務據點，專業表現亦獲好評不斷。

在完善的人才培育系統下，富邦產險的核保理賠、損害防阻等專業證照數皆為業界第一，近年更深化Fintech發展，成為財金畢業生與資訊科技人才就業首選。

此外，為讓大眾及早了解產險風險轉移的功能，富邦產險更將專業延伸至校園，與政大、淡江等多所大專院校建教合作，安排高階主管至校園教授保險實務，並推動多元化實習專案，讓學生融合課堂理論與實際案例，預先養成職場技能，攜手共同走過從校園跨入職場的最後一哩路，平均每年皆有高達四成的學生透過實習專案順利進入富邦產險任職，達成畢業即就業的願景。