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國民黨考紀開鍘68人 洪秀柱前美女發言人遭撤銷黨籍

玉山金今年要徵才500人 儲備幹部定著率超過八成

2019-03-06 16:58經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

台大校園徵才博覽會周六開跑，玉山金控總經理黃男州今（6）日指出，玉山金2019年預計要再招募500人，包含50位儲備幹部（ＭＡ）以及科技儲備幹部（TMA），績優者年薪有機會上看百萬元。

黃男州指出，目前玉山金科技人才占比約10％，整體金控人數逾9000多人，每年離職率僅約8~10％，屬於健康狀況，離職率與其他金控相比偏低。

對於MA的定著率，玉山金則強調，MA要求嚴格，訓練過程中會有一定的離職率，有些是玉山要求離開，有些則是自己不合適選擇離開，但整體定著率超過八成。

黃男州指出，玉山金每年招募的人力雖然會以新興學子為主，金控平均年齡落在32歲，是國內最年輕的金控，但近年因應數位金融興起，近期也延攬相當多在職人員，在職人員占每年新進人員比重已經提升到兩成，並逐年往上，未來金控平均年齡也會逐漸增加。

而玉山金近年人數沒有大幅度成長，但金控去年獲利成長了15.9％，是連續七年獲利創新高。黃男州表示，其中除了科技人才成長100位，整體人數沒有太大幅度變化，原因還包括用數位力量取代人力服務，這也符合玉山金數位轉型方向。

根據玉山金內部資料，過去兩年臨櫃交易減少了420萬筆，減少30％臨櫃交易，電子交易則增加1,500萬筆，顯示自動化數位需求正在增加。

玉山金控黃男州離職
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