2月外匯存底4,639.35億美元 續創歷史新高

相關新聞
優惠來了別猛刷 簽帳金融卡有額度2019-03-06 14:17
寬量國際將於下周三 宣布台灣先生谷月涵正式加盟2019-03-06 14:07
元大金今發出MA招募通知 錄取率僅1.6%2019-03-06 13:16
新台幣午盤貶0.2分 暫收30.849元2019-03-06 12:16
新台幣早盤由貶轉升0.7分2019-03-06 10:33
新台幣開盤貶0.5分 為30.852元2019-03-06 09:21
這保單全台熱賣 但忽略這點…賺了也等於賠了2019-03-06 09:00
名家觀點／善用回台資金 建設金融業2019-03-06 01:21
街口支付執行長胡亦嘉兼掌華頓投信 金管會說NO2019-03-06 00:18
台版餘額寶起跑 基金業利多2019-03-05 23:39
央行利率 預估連11凍2019-03-05 23:30
電支業：買基金要跟買便當一樣方便2019-03-05 23:30
投信業：台版餘額寶為業界帶來大商機2019-03-05 23:28
國銀 元月獲利成長12%2019-03-05 23:17
央行政策偏鴿 短期不升息2019-03-05 23:14
薪資揭露 擴及未掛牌金融業2019-03-05 23:12
台幣匯率 傾向動態穩定2019-03-05 23:12
純網銀時代 勤業眾信：資安需加強2019-03-05 19:35
台新融資租賃 連續第二年獲對岸頒獎肯定2019-03-05 17:18
台灣企銀聚焦中小企業融資 今年目標突破3萬家2019-03-05 15:53
證交所赴江蘇、上海招商 行銷台灣資本市場2019-03-05 13:52
國票金宣示 打價值戰不打價格戰2019-03-01 01:03
樂天：申設純網銀 有三優勢2019-03-01 01:03
人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇2019-02-26 13:43
兩招銀行員的「存錢秘技」，讓你輕鬆變有錢2019-03-04 00:00
熱門文章
核四封存履約國際仲裁 台電判賠奇異1.58億美元2019-03-05 20:07
這保單全台熱賣 但忽略這點…賺了也等於賠了2019-03-06 09:00
郭台銘七日總裁菜單公布啦 ！午餐最愛吃米粉2019-03-06 11:53
台糖量販店每年虧3億 驚爆董座年終獎金高達125萬元2019-03-06 10:32
台糖量販店每年虧3億元 傳家樂福將接手2019-03-05 22:25
DRAM價看跌三成 業者受創2019-03-06 00:51
2025年電價大漲3成 江宜樺預言：至少會漲到45％2019-03-05 19:06
核四履約爭議 國際仲裁…台電判賠奇異49億元2019-03-06 00:08
國銀大陸分行又爆踩雷 一家陸企財務出問題2019-03-05 18:31
新聞眼／核四38年頻追加預算 這回再添糊塗帳2019-03-05 23:53
富比世2019億萬富豪排行 郭台銘蟬聯台灣首富2019-03-06 15:55
2025年電價漲三成 經濟部：還是便宜2019-03-05 18:02
台企銀：股利「今年會更好」還有「秘密武器」2019-03-06 05:53
工具機展 大陸採購團下單2019-03-05 23:25
資訊過多惹禍 過半國人罹患「假期規畫症候群」2019-03-05 20:20
航空工業龍頭漢翔人事異動 胡開宏接任董事長2019-03-05 19:34
台版餘額寶起跑 基金業利多2019-03-05 23:39
蘋果推小手機 有利供應鏈2019-03-06 00:54
特斯拉降價引換車潮？KPMG：台廠應正視新商機2019-03-05 19:44
這家企業真厲害！ 跑到總統府開洗衣店2019-03-06 15:47
漢翔工會盼總經理留任 免外界質疑影響訂單2019-03-06 08:46
裕隆嚴陳莉蓮有望接棒嚴凱泰 任海基會董事2019-03-06 16:22
五種特質人才…企業最愛2019-03-05 23:20
三角貿易課稅 有兩種方式2019-03-05 23:59
宏達電2月營收6.3億元月減37.83% 上市掛牌以來新低2019-03-06 15:26
2025電價漲3成？ 江宜樺：實際大概漲45%2019-03-05 23:41
要求中火降載 台電：承擔減空汙完全責任不合理不公平2019-03-05 19:16
我4成出口銷對岸…陸下修GDP 衝擊台灣產業2019-03-06 01:07
街口執行長胡亦嘉兼任投信執行長 金管會說不行2019-03-05 17:49
家樂福擬吃下台糖量販事業 最快4月拍板2019-03-06 02:19
台版餘額寶正式起跑 金管會同意公會自律規範了2019-03-05 19:43
摳門企業無法遁形 這類未上市企業也要揭露員工薪資2019-03-05 19:18
DRAM業者獲利回溫…要等下半年2019-03-06 00:49
愛地雅轉投資 虧損9億2019-03-05 23:20
面板雙虎獵才 今年徵1,500人2019-03-05 23:20
核四履約爭議判賠1.58億美元 台電不排除撤仲2019-03-05 22:21
鴻海啟動AI人才招募計畫 邀年輕人挑戰逾百萬年薪2019-03-06 11:08
巴克萊推估：貿易協議 重創台日韓出口2019-03-06 00:39
台電判賠奇異49億 經部：不會反映在電價2019-03-06 10:39
陸下修GDP成長 台有震波2019-03-06 00:26
留言