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國民黨考紀開鍘68人 洪秀柱前美女發言人遭撤銷黨籍

2月外匯存底4,639.35億美元 續創歷史新高

2019-03-06 16:44經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中央銀行今（6）日公布2月外匯存底為4,639.35億美元，月增8.92億美元，央行指出，外匯存底增加，主要來自於外匯存底投資運用收益，但部分被歐元等貨幣貶值折計美元後的金額減少所抵銷。

2月底，外資持有國內股票及債券，按市價計算，加上新台幣存款，合計3,624億美元，占外匯存底比重為78%。

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