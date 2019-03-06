2月外匯存底4,639.35億美元 續創歷史新高

2019-03-06 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中央銀行今（6）日公布2月外匯存底為4,639.35億美元，月增8.92億美元，央行指出，外匯存底增加，主要來自於外匯存底投資運用收益，但部分被歐元等貨幣貶值折計美元後的金額減少所抵銷。

2月底，外資持有國內股票及債券，按市價計算，加上新台幣存款，合計3,624億美元，占外匯存底比重為78%。