寬量國際將於下周三 宣布台灣先生谷月涵正式加盟

2019-03-06 14:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



寬量國際（QIC）今（6）日指出，將於13日（三）為「台灣先生」谷月涵（Peter Kurz）舉行加盟記者會，谷月涵將擔任策略長（Chief Strategy Officer）一職，未來將負責寛量國際與台灣上市櫃公司，做為在國際資本市場的最佳代言人，也會極積的參與上市櫃公司的資本市場規劃與諮詢等相關業務。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，谷月涵深耕台灣資本市場近30年，見證這30年來外資改變台股投資結構過程，所享有「台灣先生」稱號絕非浪得虛名，儘管已離開外資圈，其豐富的國際資本市場經驗，仍為台灣許多優質中小企業所借重，加盟寬量國際後，將可扮演優質中小企業接軌國際資本市場的角色。

寬量國際創立於2012年，為台灣第一家以提升股權價值為最高目標之獨立金融顧問機構，專注於提供企業資本市場客制化解決方案，業務以QIC Shareholder Value Creation Program為核心，並提供購併、股權投資、法人公關諮詢以及證券市場相關研究等多元且優質資本市場相關服務。

寬量國際擁有專業並具資深金融背景的菁英團隊，並與多間全球知名的獨立金融顧問公司成為策略聯盟夥伴，李鴻基、谷月涵與其團隊致力提供獨立專業金融服務，以期創造客戶在大中華資本市場最大價值。