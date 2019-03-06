元大金今發出MA招募通知 錄取率僅1.6%

2019-03-06 13:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



元大金（2885）今（6）日發出儲備幹部（MA）招募通告，預計招募20位生力軍。元大金發言人陳修偉指出，元大金在投信、期貨、證券皆是龍頭地位，元大期貨去年獲利也突破12億元，從金控來看看各個子公司的發展，國際化會是今年的重點，尤其是證券。

他去年擔任元大證券香港的董事長，發現國際化要花很大的力氣，且要深耕布局，他希望招募的人才，要有財經敏感度，擁有良好溝通協調、整合領導能力等三項特長，以搭配集團發展的需求。

元大金控人資長張曉耕則指出，元大金的MA招募，自2008年開始，但中間因為金控合併，暫停了幾年，因此，MA招募的年度是8年，合計招募100位，留下50位，留任率是五成。

她指出，元大金的MA採精兵制，目前外派海外的MA有二成，如韓國、越南、泰國、香港等。元大金招募MA之後，以二年半的培訓期間，全力培育這些MA。

張曉耕指出，這就像當兵，先在新兵中心集中訓練，期間有子公司以上主管進行經驗分享，然後在第二年下部隊，跟著主管出差派訓。

元大金過去MA是分五大類、今年增加風控類，分別是投資銀行、金融交易、法人金融、經營管理、風險管理、數位金融。張曉耕說，學生在應試時，即可以依分類選擇。

MA起薪是6萬元，由於二年半時間完整訓練，以致於MA可以減少一半時間，就可以擔任一級主管，例如元大證券綜合企劃部資深經理陳沛宇，28歲進入元大金，目前是36歲，以八年的時間當上一級主管。

元大金招募MA男女不拘，每次招募皆收到逾千張應試函件，但錄取率僅1.6%。