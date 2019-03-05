街口、華頓執行長只能二擇一 金管會：經理人不可兼職

2019-03-05 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



街口支付母公司街口網絡宣布投資國票華頓投信，街口支付執行長胡亦嘉也兼任國票華頓投信執行長。金管會表示，根據投信事業負責人與業務人員管理規則，投信經理、部門主管及業務人員等，必須專任。也就是說，金管會將不會核准胡亦嘉兼任華頓投信執行長，胡只能二擇一。

街口支付的母公司街口網絡宣布正式取得國票華頓投信百分之廿的股權，使街口網絡除百分百持有專營電子支付機構街口支付外，再添投信版圖，創業界首例。

金管會證期局副局長張振山表示，根據「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」規定，投信事業的總經理、業務部門的副總經理、協理、經理，及分支機構經理人、部門主管與業務人員，除法令另有規定外，應為專任。

張振山表示，投信事業管理大眾的資金，需要專任才能將業務做好，因此法規要求從業人員必須專職。如果由電子支付機構執行長來兼任投信執行長，會抵觸到專任的規定，但目前為止，尚未收到申請案。若送件則必須說明實際負責業務情況，執行長如果有執行業務，一定要專任。

張振山表示，程序上，投信公司人員執行業務必須先在投信投顧公會登錄，公會再轉證期局；非經登錄，不得執行業務。