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借錢發年終！ 國銀1月放款激增

2019-03-05 23:24聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

春節年關缺錢，金管會今天公布，國銀今年一月放款總餘額比去年十二月大增逾三千億元，創新高。金管會官員解釋，今年過年在二月初，政府及民間需要集中在一月份發放一月及二月薪水及年終獎金，使資金調度需求大增，使放款金額大增。

金管會公布本國銀行最新營運情況，今年一月底國銀放款總餘額達廿八兆八千四百億元，比去年十二月增加三千零六億元。其中，國營對民營企業放款增加一二八五億元，對政府機構放款增加一六三四億元。

對照央行公布，台銀、土銀、合庫、華南銀和一銀等五大銀行元月新承做周轉金貸款金額達八二八五點六億元，大增九二八點九億元，創下歷史新高，央行官員解釋，周轉金貸款主要還是政府貸款為主，五大行庫一月新增新承做周轉金貸款，幾乎都是因應政府發放年終、薪資及軍公教加薪需求所致。

至於民營企業放款金額的增加，金管會銀行局副局長王立群表示，主要也是跟年關資金調度需求有關，都是季節性的資金需求因素。

另外，繼中國信託商銀上海分行踩到大陸中科建地雷後，台銀上海分行也踩到一家昆山材料廠的「地雷」，一月出現呆帳達一點三五億元。今年一月，國銀大陸地區分行逾放比率，從去年十二月的百分之○點一一，增加為○點一九。

銀行局副局長王立群表示，台銀上海分行貸款給一家昆山的材料廠，是陸企，是自貸案，而全部的放款就是一點三五億元，已幾乎全部轉為壞帳。

金管會上海台銀

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