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台版餘額寶正式起跑 金管會同意公會自律規範了

2019-03-05 19:43經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

「台版餘額寶」正式起跑！原本卡在投信投顧公會自律規範已經打通了，金管會1月中同意公會提報的自律規範修正案，新增基金買賣可以電子支付帳戶做為支付工具，投信業者與電支業者隨時可以開辦，投資人選擇更多。

金管會去年4月20日發函開放，投信事業發行投資國內的貨幣市場基金，屬於電子支付機構條例中，經主管機關核准代理收付款項的金融商品或服務。

換言之，投資人可以透過電子支付（第三方支付）帳戶，投資貨幣市場基金，類似大陸餘額寶業務。

但因投信投顧公會必須配合修正自律規範，使得這項業務一直未能上路，金管會今（5）日表示，今年1月15日已同意投信投顧公會提來的自律規範修正案。

金管會銀行局副局長王立群表示，自律規範修正後，業者不用另外申請，只要投信事業跟電支機構雙方談好，隨時可以開辦。

金管會官員表示，自律規範的修正，主要是新增投資人可以透過電支帳戶，投資貨幣市場基金；原本自律規範中的支付工具只有存款，修正後新增電支帳戶。

日前街口網絡宣布入股國票華頓投信25%股權，未來街口支付跟國票華頓投信只要談好合作，就可以開辦「台版餘額寶」。

官員表示，到目前為止，還沒有業者開辦「台版餘額寶」，可能有入股後，雙方比較好談合作條件。

金管會華頓街口支付

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