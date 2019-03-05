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純網銀時代 勤業眾信：資安需加強

2019-03-05 19:35經濟日報 記者翁至威╱即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（5）日表示，2019年將會是金融轉型的最佳時機。而面對純網銀時代來臨，未來客戶資料保護與數位科技風險防範，將會成為重點。

勤業眾信指出，在全球經濟基本面強健、監管環境挑戰不再升高，加上科技強大，今年金融業者應把握產業規模擴大、獲利能力提升、資本更充足、立足點更穩固的樂觀榮景，積極面對變數潛在風險。

勤業眾信銀行產業負責人陳盈州表示，法規遵循、風險管理是2019年優先重點，建議業者使用「智慧型」風險管理方式，以人工智慧工具即時掌握法遵、新興科技及潛在風險。

勤業眾信投資管理產業負責人黃海悅指出，在外資所有權占比規定已見鬆綁情況下，中國大陸市場尤具吸引力，將帶動中國大陸躍升為全球第二大投資管理市場，其資產管理規模可望在2030 年突破17兆美元。

勤業眾信指出，席捲金融業、帶動多方變革的人工智慧（AI）和雲端科技，仍是目前產業發展動能之重心。同時，打造虛實整合的金融服務模式、掌握財富管理商機、提升金融素養、健全金融生態系，亦為金融業重新構思實踐轉型策略的參考方向。

其中，純網銀時代來臨，「支付」業務在跨產業串連整合下，將成為健全產業生態系的關鍵。不過，支付雖強化市場便利性與效率，未來仍應加強客戶資料保護與數位科技風險防範。

勤業眾信聯合會計師事務所投資管理產業負責人黃海悅。圖／勤業眾信提供
勤業眾信聯合會計師事務所投資管理產業負責人黃海悅。圖／勤業眾信提供
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勤業眾信聯合會計師事務所銀行產業負責人陳盈州。圖／勤業眾信提供
勤業眾信聯合會計師事務所銀行產業負責人陳盈州。圖／勤業眾信提供
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