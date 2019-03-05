過去五年僅核准三家投信併投顧 金管會今再准一家

2019-03-05 19:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金融監督管理委員會於今（5）日核准鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司（原未來資產證券投信）合併鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司，證期局副局長張振山表示，過去五年來只核准過三案，今天又再第四例，合併基準日4月1日，二家合併後資本額8.7億元。

張振山說，過去五年投信合併投顧的案例，全部都是外商投信來申請，主要是因為過去都是採先設投顧代售境外基金，成立成本較低，而過了一段時間後若想要發展自有品牌、自己發行自己品牌的基金，就會再申請成立投信並將兩者合併，就可以獲得二方面的綜效。過去五年共計有新加坡大華、路博邁與安本標準三家曾有過投信與投顧合併的案例。投顧的法定資本額要求需2,000萬元、法定總代表則需要7,000萬元門檻，設立投信的資本額則需達3億元門檻標準。

證期局表表示，鋒裕匯理投信及鋒裕匯理投顧均係法商Amundi Asset Management 100％持股之子公司，基於強化競爭力，擴大經營規模暨提升經營綜效，採吸收合併方式進行整併，並以鋒裕匯理投信為存續公司而鋒裕匯理投顧為消滅公司，合併後存續公司名稱為「鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司」。二家合併基準日訂為4月1日，二家合併後資本額8.7億元。