壽險公司外幣保單準備金逾4.1兆元 僅一家超過限額35%

2019-03-05 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



壽險公司海外投資比重不低，藉銷售美元等外幣保單減輕匯兌損失壓力，但業界擔心限額即將用盡。保險局今（5）日公布統計結果，截至元月底為止，整個壽險業界外幣保單各類準備金規模已達4.1兆元，占所有傳統型人身保險業務準備金的比重達到18.22%，距離限額35%還有段距離，只有安聯人壽1家超過35%，並已獲得放寬核准。

保險局副局長張玉輝說，目前整個壽險業界外幣保單的各種準備金占傳統型人身保險業務準備金平均為18.22%，至於六大壽險公司包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新壽、中壽、台灣人壽等大型壽險公司，是否有機會超過20%？張玉輝僅回答，一般大型壽險公司占比會比較高一些，不願正式回應。

同時只有一家有超過35%限額，據了解是安聯人壽。張玉輝解釋，這家壽險公司的情況比較特別，超過35%主要是因為業務移轉的因素，使得外幣保單比重比較高，主要來自分母減少，而不是外幣賣超過，屬於特殊狀況。

張玉輝表示，去年10月開放以來共計已核准2家提高外幣保單的限額，一家是可以超過35%，一家是超過25%不到35%。目前整體壽險業外幣保單各類準備金規模折合新台幣已達到4.1兆元。

據金管會現行規定，保險業海外投資上限為可運用資金的45%，但不包含國際板債券和部分外幣保單，去年10月保險局也放寬壽險業銷售傳統型外幣保單限額，從原本規範的傳統型人身保險業務準備金的25%，提高為35%。

之前壽險業者反映，國際板債券納入海外投資限額後，反而會把原本不計入國外投資的外幣保單額度更縮限。保險局也強調，上述計算公式會再扣除外幣傳統型保單準備金投資國際板債券總額。

之前金管會主委顧立雄被訪問到壽險業面臨匯兌成本壓力，他說沒有反對壽險業增加外幣保單銷售，特別是美元保單。顧立雄強調，我們可以讓美元保單銷售適度增加，但從監理機關角度，也不可能無限制開放。

日前金管會保險局長施瓊華表示，對於外幣保單限額，如果額度用得差不多，可以再來檢討。不過保險局問了保險業，目前都尚未到頂。