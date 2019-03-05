國銀大陸分行又爆踩雷 一家陸企財務出問題

2019-03-05 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今（5）日公布本國銀行逾放情況，國銀大陸地區分行又爆新增逾放，台銀上海分行踩到地雷，新增逾放金額1.35億元，大陸分行逾放比率為0.58% 。

今年1月，國銀大陸地區分行逾放比率，從去年12月的0.11%，增加為0.19%。

其中，台銀逾放比率多了1.35億元，逾放比率為0.58%；金管會銀行局副局長王立群表示，主要是台銀上海分行的陸企授信戶，位於崑山地區的一家材料公司，財務出問題，自貸案1.35億元，全部列逾放。

至於中信銀，今年1月大陸地區分行逾放金額，從去年12月的2.01億元，增加到2.18億元，主要是之前中科建聯貸案，因之前的利息變成逾放，使得逾放金額微增。

金管會表示，到今年1月底止，本國銀行放款總餘額28兆8400億元，較上月底增加3,006億元。

逾放金額為704億元，較上月底增加20億元，逾放比率則為0.24%，雖與上月底相同，但已比去年同期0.28%，減少0.04個百分點。

1月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為569.56%，雖較上月底575.44%，減少5.88個百分點，但整體備抵呆帳提列情形仍維持在歷史較高水準，應屬穩健。

金管會表示，將持續督促逾期放款相對較高的銀行採取積極作為，改善資產品質及財務結構。