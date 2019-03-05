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「天天開心」男星驚傳車禍 撞公車臉鐵青

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星展銀董事長換人做 趙亮溪接棒

2019-03-05 17:54經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

星展銀今（5）日重訊公告，星展銀台灣董事長王開源將屆齡退休，原職務交由星展銀台灣董事趙亮溪接棒，協助星展銀台灣團隊衝刺今年業務市場。

趙亮溪學經歷豐富，根據星展銀資料，他在2010年獲委任為擔任星展集團控股有限公司及星展銀行有限公司之董事迄今，並擔任董事會下之審計委員會主席、風險管理委員會委員以及提名委員會委員。趙先生目前亦為星展銀行（中國）有限公司董事及審計委員會主席。

此外，趙亮溪在新加坡KPMG會計師事務所服務了27年，期間擔任過多項高階職位，包括執行委員會成員，稽核主管、金融服務主管、風險諮詢服務主管以及市場行銷與傳訊主管。他自2005年起擔任新加坡KPMG會計師事務所之執行合夥人，並於2010年9月自該會計師事務所退休。

由於趙亮溪具有豐富經驗，預計將可協助星展在台灣繼續拓展市場。

星展銀今日才宣布，於印度正式成立全資子行，星展銀行將可望加速在當地的成長步伐，拓展營運規模，並且透過串聯實體與數位的模式，以提供大型企業客戶，中小企業客戶與個人消費者更多元完善的服務，也將可協助台商在印度市場拓展業務版圖。

星展銀指出，印度子行預計在未來12到18個月內，在印度境內25個城市成立超過100個客戶服務據點，其中包括分行與自動服務站（Kiosks）。在本月內，星展銀行印度子行將會新闢9家分行，將營運版圖延伸至海德拉巴等城市。星展銀行印度子行也計畫將在已有分行的城市（如孟買）再新增分行。同時，更預計在缺乏銀行服務的偏遠鄉村地區增設5家分行。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，近年印度科技業蓬勃發展，相信是許多台灣企業關注的重點市場。星展銀行（台灣）將善用星展集團資源以及亞洲網絡經驗，協助有意拓展印度市場的台灣客戶在當地拓展業務版圖。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行處處長羅綸有表示，「台灣政府積極推動新南向，星展銀行（台灣）將透過星展集團在亞洲的營運版圖，包括星展銀行印度子行，協助台灣企業進一步取得拓展新興市場的契機。星展銀行（台灣）作為企業邁向國際市場的長期夥伴，更將結合多元化數位金融解決方案，打造符合客戶需求的多元化服務，協助企業提升跨國營運效率。」

星展銀台灣董事長王開源將屆齡退休，原職務交由星展銀台灣董事趙亮溪接棒。 ...
星展銀台灣董事長王開源將屆齡退休，原職務交由星展銀台灣董事趙亮溪接棒。 圖／星展銀提供
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