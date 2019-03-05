新興市場債券再度吸金 打敗收益成長及多重收益基金

2019-03-05 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



今年以來，投資人承受風險能力提高，不僅表現在股市區域的選擇上，也顯現在收益型產品。去年熱賣的混合資產今年雖然持續熱銷，但熱門程度不及新興市場債券及高收益債券基金。

EPFR統計，今年以來，新興市場債券基金已吸金158.6億美元，高收益債券基金也淨流入近117億美元，一反去年失血的窘境。市場人士指出，高收益債券大幅調節後籌碼乾淨，未來持續回補的行情可期。

境外基金資訊觀測站統計，元月台灣最熱銷的固定收益基金首推富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金，其次是鋒裕匯理新興市場債券基金，元月分別吸金新台幣101億元、50億元。

另外，富達新興市場債券基金元月吸金31億元，摩根環球高收益債券基金進帳24億元，連剛引進台灣不久的霸菱優先順位資產抵押債券基金，也有近18億元的淨流入。

相形之下，去年熱賣到翻天的安聯收益成長基金、摩根多重收益基金，今年元月淨流入都不到10億元，雖然仍分別為混合型產品的銷售冠、亞軍，但人氣已大為減弱。

市場人士分析，今年以來，隨著股市持續上漲，投資人信心增強，加上新興市場債與高收益債跌深顯得便宜，淨值下跌後，拉高收益率，吸引逢低買盤進場。如果股市持續多頭，預期這些風險債券基金可望吸引更多資金進駐。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩指出，投資高收益債券最擔心的不外乎企業破產、債券發生違約。不過，全球經濟仍在擴張階段，企業獲利成長，現金流穩定，資產負債表體質改善，都有助於高收益債券前景。