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一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

新台幣兌美元連兩日貶值 今收30.847元

2019-03-05 17:29經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

新台幣兌美元今（5）日收在30.847元兌1美元，貶值1.7分，連續兩日貶值，寫下逾兩周來低點。

新台幣兌美元今日匯率維持平盤波動，雖然國際美元偏升，但出口商持續抓好時機拋匯，壽險業美元買盤持續增加，導致新台幣呈區間窄幅整理，交易室主管估計本周新台幣將落在30.8~30.85元之間徘徊。

匯銀主管指出，雖然外資在台股賣超，但近兩日來自壽險的美元買盤增加，進場壓低新台幣匯價，但出口商進場拋匯，一來一往下，今日新台幣兌美元小幅貶值收在30.847元兌1美元。

匯銀主管認為，在出口商美元賣壓消化完畢前，新台幣短線貶值幅度不會擴大。

新台幣壽險業

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