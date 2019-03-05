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一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

台新融資租賃 連續第二年獲對岸頒獎肯定

2019-03-05 17:18經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台新金控5日表示，旗下台新融資租賃（中國）有限公司獲江蘇省融資租賃協會評選為2018江蘇省融資租賃年度公司，這是台新融資租賃（中國）第二年蟬聯該獎項。

此外，由中國外商投資企業協會租賃業委員會主辦的「2018中國融資租賃年會」，台新融資租賃（中國）也獲得業界專家及學者共同評定為2018中國融資租賃榜年度公司。

中國外商投資企業協會租賃業工作委員會會長楊鋼在頒獎典禮中表示，「年度租賃公司」是由評審機構以企業資產規模、管理制度、業務模式可持續性等綜合評選產出，受獎租賃公司意味有著卓越的表現。

台新金控2011及2012年間分別在大陸南京及天津投資設立台新融資租賃（中國）有限公司、台新融資租賃（天津）有限公司，資本額共計7,000萬美元。

台新在大陸的融資租賃公司，主要從事機器設備租賃、車輛租賃及保理業務，在大陸的20個主要城市都有業務據點，員工共計400餘人，去年稅前盈餘合計人民幣7,000萬元，較前一年大幅成長64%。

為因應大陸租賃業務迅速發展的資金需求，台新融資租賃除了在去年下半年取得由玉山銀行中國子行舉辦的3.5億元人民幣銀行聯貸外，亦積極籌辦另一筆1億美元的聯貸案。

大陸目前大約有1萬家融資租賃公司，業務競爭十分激烈，台新融資租賃（中國）能夠在高度競爭的產業環境下連續獲選「年度租賃公司」，顯見該公司經營績效已在大陸獲各界肯定。

台資的融資租賃公司能在大陸接連獲得殊榮，優異表現實屬不易。

台新融資租賃（中國）獲得中國外商投資企業協會租賃業委員會評選為年度公司，並由行政...
台新融資租賃（中國）獲得中國外商投資企業協會租賃業委員會評選為年度公司，並由行政管理處資深副總經理陳鴻周（右）代表受獎。 圖／台新金控提供
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