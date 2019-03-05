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一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

專家：3月中旬後提防全球股市利多出盡

2019-03-05 17:16經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

全球主要股市經歷去年的大波動之後，今年以來扶搖直上，創造夢幻般的多頭行情。基金業者認為，股市動能強勁，尤其看好美股新興市場股市後市，但利多與風險並存，要觀察美國貨幣政策、美中貿易關係進展、地緣政治等風險，3月中旬以後提防利多出盡。

今年以來，美股主要指數漲逾一成，中國股市更是大暴衝，上證等主要指數都有兩成多的漲幅，成為全球漲幅冠軍，快要收復去年全年的失土。有恐慌指數之稱的VIX節節敗退，在去年飆漲近150%之後，今年短短兩個多月已暴跌42%。

風險資產重新上位，逆轉去年底的悲觀氣氛。基金業者分析，最主要的原因是美國聯邦準備理事會（Fed）升息放緩，美中貿易談判順利，加上部分資產超跌，因此爆發軋空行情。

瑞銀財富管理全球首席投資總監赫菲爾（Mark Haefele）指出，經濟數據自去年秋季以來持續疲軟，全球經濟成長暫時低於趨勢水準。

在此背景下，不僅只有Fed回應，中國持續放鬆貨幣政策，歐洲和日本央行也可能延長寬鬆政策，這應有助於提振投資者的信心。到今年年中，全球經濟成長率有望回到近3.7%的趨勢水準。

赫菲爾表示，依歷史經驗，在類似目前低通貨膨脹、低失業率的時期，有利美股表現。新興市場股票的估值也具有吸引力，Fed暫停緊縮，應會抑制美元進一步上漲，進而減少新興市場股票面臨的一個不利因素。

富蘭克林投顧指出，3月初中國兩會可望推出新的刺激政策，有助維繫盤面樂觀氛圍。在美股並未出現帶量長黑之前，建議投資人可維持偏多操作。

3月中旬之後留意股市可能利多出盡、回歸基本面行情。投資人如果擔心股市震盪，可先透過債券或平衡型基金參與，並留意股市逢回加碼機會。

富蘭克林投顧建議投資人，核心配置首選新興市場當地貨幣債券基金，以掌握當地改革、高債息及匯兌收益空間，搭配側重能源等價值股的美國平衡型基金。如果是積極投資人，首選大中華與新興亞洲中小型股票基金，同時留心生技、科技、天然資源與黃金等產業基金的區間操作機會。

新興市場美股Fed

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